全輸了！4老人玩「象棋麻將」硬稱非賭博 280元賭資被扣還被罰2萬

南投地方法院對於象棋被挪作賭博工具的賭博案，十分重視，圖左為一般象棋，圖右為麻將大小的象棋。（記者謝介裕攝）

2022/07/26 10:29

〔記者謝介裕／南投報導〕撒謊的代價！南投市陳姓、林姓2位男子及吳姓、曾姓2位婦人，年齡都已60多歲，今年4月在南投市一處社區空地上玩「象棋麻將」，警方據報前往處理時，4人再三狡辯非賭博，而是在下象棋，但桌上卻有一堆零錢，警方清點總共是280元，並進一步詢問，下棋為何需要零錢?4人才坦承是賭資，訊後，均被依賭博罪嫌移送法辦，今南投地方法院審結，對被告4人均重罰5000元。

時下常有民眾假藉下棋之名，實則以象棋作為賭具，且還有如同麻將大小的進化版象棋，但法院強調，象棋與象棋麻將雖然只是2字之差，但卻有著違法與不違法的重大差別，等同以1字1250元的代價，要被告了解「象棋麻將」不同於休閒性質的象棋，也算是對被告不誠實的一種懲處。

判決書表示，被告4人進行俗稱「象棋麻將」之賭博遊戲，首先由其中1名賭客輪流當第1家摸取象棋5張，其餘賭客摸取象棋4張，依序由第1家發出象棋1張，其餘視需要而吃牌、胡牌或摸牌，配成特定張數而胡牌（含放槍與自摸），若係「自摸清一色」則向其餘每家贏取30元，如「自摸混2色」向其餘每家贏取20元；另「胡牌清一色」則向放槍之人贏取20元，「胡牌混2色」則向放槍之人贏取10元，被警方查獲當天，除了象棋賭具外，也查扣上述280元賭資，事證明確遂依法究責。

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