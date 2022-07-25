真的是割韭菜！ 7旬婦竊2處韭菜賠償判刑 還要支付公庫6千

7旬婦人對割韭菜情有獨鍾，連割兩處韭菜不僅賠償失主，還被南投地院法官分別以竊盜罪和攜帶兇器竊盜罪名判刑。示意圖。（資料照）

2022/07/25 20:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣73歲婦人對韭菜情有獨鍾，去年9月初先徒手拔了1台斤（0.6公斤）韭菜，隔了5天又拿香蕉刀割了另一處韭菜約1.2公斤，都被失主報警，其中0.6公斤韭菜還給失主，並賠償5000元；另偷割另處韭菜則賠償失主3000元，近日被南投地院法官分別以竊盜罪和攜帶兇器竊盜罪名判處拘役10日和有期徒刑6個月，緩刑2年，但要向公庫支付6000元，真是得不償失。

這名73歲的婦人是在去年9月3日凌晨3點多，徒手拔了黃姓婦人種在路邊的韭菜約1台斤，黃婦早上起床後發現自己種的韭菜被偷拔，氣得向派出所報案。警方調閱附近監視器畫面，而這把韭菜都還來不及煮，陳姓婦人就被警方查獲，她坦承偷竊也把韭菜還給黃姓失主。

過了5天，陳姓婦人看到另外一處在戶外空地也種了韭菜，於是凌晨2點多騎機車帶著香蕉刀去割韭菜，大約割了1.2公斤的韭菜。李姓失主早上也發現自己的韭菜被偷割，憤而報案。警方也是調閱路口及附近監視耶畫面，發現又是這名婦人所為。不過警方找到她時，韭菜已煮完，因此沒法還韭菜給失主。

該名婦人都與種韭菜的失主調解，最後各以5000元和3000元賠償對方，雖賠償和解，但近日仍被南投地院法官判刑，其中徒手拔1台斤韭菜部分，判拘役10日，如易科罰金折合1萬元；另以香蕉刀割1.2公斤韭菜部分，被法官以攜帶兇器竊盜罪判處有期徒刑6個月，緩刑2年，但要向公庫支付6000元。

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