南投26位國中小校長就任、交接 縣府盼成發展觀光首都後盾

南投縣26位國中小校長完成宣誓就任及交接後，一起開心合照。（南投縣政府提供）

2022/07/25 16:31

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣26位新、調任校長，今日在南投市平和國小舉行宣誓就任及交接典禮，秘書長洪瑞智期望校長們在新學年能夠持續為南投的教育共同努力，並成為南投發展國際觀光首都的最強後盾。

洪瑞智進一步表示，縣長林明溱十分重視教育，對於學校軟硬體建設及教學資源的充實不遺餘力，期勉新調任校長派任到新學校後，積極盤點校內資源，建置校務發展人力、物力資料庫，營造家長、社區與教師間的正向關係，形塑學校口碑形象，讓學校穩定發展，照顧好每一位學生。

南投縣政府新年度縣政白皮書將南投定位為國際觀光首都，要達到這個目標，學校教育正是最大的推手與後盾，更期待縣內所有校長能引導師生家長共同學習成長，為南投未來的發展注入一股活水與動力。

此次校長遴選結果，計有國中校長9位調任，國小校長14位調任及3位新任，任期自2022年8月1日至2026年7月31日。

國中小校長異動名單如下：

埔里國中陳清濱校長（原任大成國中校長）、信義國中脈樹．塔給鹿敦校長（原任埔里國中校長）、大成國中王仁穩校長（原任信義國中校長）、營北國中黃美玲校長（原任草屯國中校長）、草屯國中吳國彰校長（原任營北國中校長）、仁愛國中張文嘉校長（原任北梅國中校長）、北梅國中朱珮芬校長（原任仁愛國中校長）、國姓國中陳啟濃校長（原任國姓國中代理校長）、民和國中蔡秋菊校長（原任民和國中代理校長）。

水尾國小張志維校長（原任紅葉國小校長）、文山國小姚美宜校長（原任水尾國小校長）、至誠國小鄧秀珍校長（原任文山國小校長）、永昌國小陳璿文校長（原任廬山國小校長）、隘寮國小陳文源校長（原任永昌國小校長）、永興國小張金財校長（原任隘寮國小校長）、北山國小陳鍾仁校長（原任永興國小校長）、史港國小陳貴珍校長（原任北山國小校長）、僑光國小陳明正校長（原任富功國小校長）、富功國小侯靖男校長（原任僑光國小校長）、地利國小伍福義校長（原任雙龍國小校長）、愛國國小曾筱茹校長（原任地利國小校長）、都達國小余秀英校長（原任原教中心主任）、羅娜國小張素真校長（原任至誠國小代理校長）、雙龍國小陳永輝校長（原任都達國小代理校長）、廬山國小曾毓婷校長（原任中峰國小主任）、紅葉國小施俊良校長（原任新街國小主任）。

南投縣26位國中小校長在縣府秘書長洪瑞智（左）見證下，完成宣誓就任情形。（南投縣政府提供）

南投縣政府秘書長洪瑞智（右2）主持草屯國中校長黃美玲（右1）及營北國中校長吳國彰（左1）互調交接典禮。（南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法