全若堯遺體解剖 家屬︰軍方有無下令按鈕或有人誤觸 盼釐清疑點

裝甲兵全若堯意外死亡，25日在南投殯儀館由南投地檢署檢察官會同法醫解剖，家屬也進入解剖室觀看了解過程。（記者陳鳳麗攝）

2022/07/25 15:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕陸軍第8軍團564旅的裝甲兵全若堯，21日遭砲尾環加重板壓死，家屬經勸說後同意於今日進行遺體解剖，南投地檢署檢察官受囑託代驗，解剖到中午才結束，結束後檢方和家屬不願對外表示意見，惟解剖前家屬則希望能釐清2大疑點，究竟軍方有無下令按鈕或是有人誤觸，能給家屬解答。

遭陸軍第8軍團564旅「軍9-20349」的CM-11勇虎戰車的砲尾環加重板壓死，裝甲兵全若堯在21日晚間傷重死亡，22日南地檢署檢察受屏東地檢署囑託代驗，投檢的檢察官經好幾個小時勸說全若堯的雙親後，原不同意解剖的家屬最後點頭同意，今日在南投殯儀館進行解剖。

檢察官和法醫尚未抵達前，全若堯的家人希望釐清究竟是個人誤觸，還是因軍方長官下令造成意外的2個疑點，還原事實，也給家屬一個交代，並不要再有類似原因造成服役的軍人意外。

南投地檢署檢察官會同法醫，進行2個多小時的解剖作業，中午結束步出解剖室後，對解剖狀況和家屬疑惑均未回應，而全若堯的父母和二伯全文盛等人，態度也轉趨低調，不願再表示意見，而陪同前來的親友則私下透露，該案因涉及偵查和撫卹，因此家屬不願再多說。

南投地檢署受屏東地檢署囑託代為相驗，檢察官抵達殯儀館進行解剖，對媒體提問不表示意見。（記者陳鳳麗攝）

全若堯的父親（右起）、母親、二伯等人，在解剖室外等候檢察官和法醫到來。（記者陳鳳麗攝）

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