熱爆！埔里千戶明天停電近8小時 民眾哀嚎疑變相限電

南投縣埔里鎮明天有老舊電力設備更新，預計從上午8點半至下午5點停電，有千戶受到影響。（記者佟振國攝）

2022/07/25 12:14

〔記者佟振國／南投報導〕一次停那麼久？南投縣埔里鎮不少家戶日前被貼「工作停電通知單」，明天（26日）因線路檢修從上午8點半停電至下午5點，時間長達近8小時，近來高溫警示連發，台電預告長時間停電已在網路炸鍋，民眾質疑變相限電，人不僅會熱到爆，攤商也憂心生意及食材耗損，台電南投區營運處則解釋是更新老舊設備而計劃性停電，估計影響1000戶，與電源不足實施的臨時性限電措施無關，只要工程提早完成即提前恢復供電。

民眾在臉書社團PO文表示，台電又要停電了，以施工名義一次就要停8個小時，隨便一張紅紙條說停就停，請台電拿出施工計畫書，而且現在動不動就停電，今年無預警、有通知的停電就多少次了，要這些做小生意的人如何生存，台北市最多半夜停1個小時，台中抗議就不停了，難道鄉下人好欺負。

不少網友回應，最近氣溫飆高，中央氣象局不斷發佈高溫資訊，從上午8點半停電到下午5點，連電風扇也沒得吹了，肯定熱到爆，得想辦法到別處「避難」，也有人質疑是變相限電，更有攤商抱怨無法做生意，冰箱食材該怎麼辦。

台電南投區營業處解釋，為提升供電穩定度，這次進行老舊設備更新而排定的計畫性停電，與電源不足所實施的臨時性限電措施無關，至於預定停電時間只要工程提前完工，就會立即恢復供電，請民眾體諒，日前提早以通知單籲請須停電的家戶因應，南投區營業處官網也公告詳細的停電路段、家戶門牌，民眾可上官網由「為民服務」選項點選「計畫性工作停電公告」進一步了解詳細訊息。

埔里鎮民眾在臉書社團抱怨明天一次要停電近8個小時，質疑變相限電，台電南投區營運處則澄清是更新老舊設備的計畫性停電，與電源不足實施的臨時性限電措施無關。（記者佟振國翻攝）

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