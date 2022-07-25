南投民進黨誓師大會 展現團結「赢全盤」氣勢

民進黨南投縣長參選人蔡培慧與黨籍鄉鎮市長及縣議員參選人，一起祈求神明庇佑能如願翻轉南投。（記者謝介裕攝）

2022/07/25 11:55

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧今日在南投市的開拓歷史源地「營盤口」，在神明見證下，率領黨籍鄉鎮長及議員參選人組成的五合一選戰南投隊，共同召開「團結前行 南投升級」誓師大會，展現贏回南投的目標及決心。

蔡培慧指出，「營盤口」過去是歷史上相當重要的軍事要地，不僅匯聚農業、工商業及科技業的地方，在人文上更是融合漢人、閩客、新住民的多元文化場域，在此出發別具意義，並向當地香火鼎盛的「七將軍廟」祈祝年底贏得勝選，讓南投邁向嶄新升級。

副總統賴清德透過影片傳達對蔡培慧腳踏實地、長年深耕南投的肯定，並向鄉親喊話鄉：「南投選舉有優秀的人才就已經是贏在盤口了，勉勵大家繼續努力讓南投贏全盤、民進黨的縣長、鄉鎮長、縣議員都能打出漂亮的全壘打」。

台北市長參選人陳時中雖在台北拚行程無法南下，同樣也特別錄製影片支持蔡培慧表示，會做事的南投隊，就要貼近民眾的生活，把民眾的需求化為政見、形成政策，一一實現，蔡培慧不但能說到做到，同時還具備溝通、協調與整合的良好能力，這樣的領導者，才能成功帶領南投創造更美好的未來。

此次活動，包括立委羅美玲、尋求埔里鎮長連任的廖志城、尋求魚池鄉長連任的劉啟帆及南投市長參選人賴燕雪、名間鄉長參選人陳翰立、集集鎮長參選人陳昭煜、水里鄉長參選人葉銘豐、草屯鎮長參選人曾煌棊，以及所有南投隊的縣議員參選人廖梓佑、王秋淑、陳宜君、葉仁創、楊玉秀、林良政、陳玉鈴、李帛璋、曾琮愷、沈夙崢、吳棋楠、蘇昱誠等人，也都踴躍出席，全員展現團結力量，共朝翻轉南投目標一起打拼。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧與黨籍鄉鎮市長及縣議員參選人，一起透過誓師大會展現翻轉南投的決心。（記者謝介裕攝）

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