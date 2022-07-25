老夫婦結伴上山採筍 妻先下山等不到老伴…他低血糖發作翻車受困

南投縣國姓鄉80歲張姓老翁山上採竹筍，騎機車下山途中低血糖發作，人車倒地受困山區。（埔里分局提供）

2022/07/25 10:56

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉80歲張姓老翁與妻子，日前下午前往北港村山區採筍，妻子先行下山，他隨後騎機車下山，但直到晚間妻子仍不見丈夫返家，趕緊報警協尋，警方、消防及在地村民10多人連夜入山搜尋，深夜11點多在筍園附近產業道路旁尋獲受傷虛弱的老翁，原來他騎車下山時低血糖發作，連人帶車滑落路邊，車損人傷，無力下山，也沒有手機對外求援，還好及時獲救，結束這場驚魂記。

埔里分局指出，這起受困山區意外發生在22日下午，高齡80歲的張姓老翁本與妻子結伴騎機車前往北港村山區採竹筍，傍晚張妻先步行下山料理家務，他隨後騎機車載竹筍下山，但一直等到天黑還沒有返家，深怕丈夫出事，向梅林派出所報案協尋。

梅林所員警游朝琴與消防隊、在地村民等10多人摸黑入山搜尋，山路偏遠、夜間視線不良，增加搜尋難度，歷經4、5個小時尋找，深夜11點多終於在筍園附近500公尺的另一條產業道路找到張姓老翁。

原來張姓老翁騎車下山時因血糖降低，暈眩與全身無力，連人帶車滑倒路旁，無力站起及對外求援，留在原地等待救援，還好及時被尋獲載送下山，老翁手腳擦傷，幸無大礙，結束一場虛驚，家人非常感謝救難人員的大力協助。

梅林派出所員警、國姓消防分隊及熱心村民等10多人摸黑入山搜尋張姓老翁。（埔里分局提供）

歷經4、5個小時搜尋，終於找到張姓老翁，結束一場虛驚。（埔里分局提供）

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