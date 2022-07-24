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    溯溪女溺斃卡石縫1日夜！搜救力抗漩渦急流 遺體浮出急勾上岸

    南投信義鄉沙里仙溪有女子溯溪失足落水，被沖進漩渦卡在石縫溺斃，搜救人員下水嘗試用鐵鉤接觸遺體，盼將人拉上岸。（記者劉濱銓翻攝）

    南投信義鄉沙里仙溪有女子溯溪失足落水，被沖進漩渦卡在石縫溺斃，搜救人員下水嘗試用鐵鉤接觸遺體，盼將人拉上岸。（記者劉濱銓翻攝）

    2022/07/24 21:21

    〔記者劉濱銓／南投報導〕台中37歲郭姓女子23日邀約溯溪同好一行7人，到南投信義鄉沙里仙溪溯溪，不料，郭女走在前頭找路，竟失足落水，捲入急流漩渦滅頂，最後卡在石縫溺斃，南投縣消防局連日搜救，今透過水道引流降低水勢，力抗漩渦急流，總算讓遺體隱約浮出，最後運用鐵鉤勾住，才終於將困在溪流1天1夜的郭女遺體拉出。

    警消表示，溯溪隊5男2女共7人23日上午從溪流入口溯溪而上，約走了4、50分鐘，來到湍急河段時，在前頭找路的郭女竟不慎失足，隨即沒入水中，並被急流沖進漩渦石縫，雖然同行隊員嘗試搶救，但因落水後就不見郭女身影，最終仍因溪水湍急，無法貿然下水救人。

    消防局指出，由於水流湍急，漩渦吸力太大，昨即便出動潛水隊也無法拉出郭女，今則帶著水管將水道引流，順利讓水勢變小，並看見卡在石縫的郭女隱約浮上水面。

    當下立即使用鐵鉤嘗試接觸郭女，所幸有勾中腰帶，最後在溪中的3名消防員，利用滑輪繩索抵抗漩渦吸力，才合力把郭女拉起，同行搜救人員則接力將遺體載運下山。

    消防人員說，近期山區沒有下雨，溪流水位並未特別高，惟事發地點水流湍急，可說是最危險的河段，以致郭女落水後，就被急流漩渦吸入，卡進石縫受困，呼籲夏天溪流水勢大、水流強勁，還易有午後雷陣雨，野外溯溪具一定風險，民眾不可不慎。

    女子在信義鄉沙里仙溪溯溪失足落水，被沖進漩渦卡在石縫溺斃，搜救人員將遺體拉起後，接力將人運送下山。（記者劉濱銓翻攝）

    女子在信義鄉沙里仙溪溯溪失足落水，被沖進漩渦卡在石縫溺斃，搜救人員將遺體拉起後，接力將人運送下山。（記者劉濱銓翻攝）

    女子在信義鄉沙里仙溪溯溪失足落水，被沖進漩渦卡在石縫溺斃，搜救人員連日搜救，最後用水道引流降低水勢，搭配鐵鉤力抗急流，才將遺體拉起脫困。（記者劉濱銓翻攝）

    女子在信義鄉沙里仙溪溯溪失足落水，被沖進漩渦卡在石縫溺斃，搜救人員連日搜救，最後用水道引流降低水勢，搭配鐵鉤力抗急流，才將遺體拉起脫困。（記者劉濱銓翻攝）

    女子在信義鄉沙里仙溪溯溪失足落水，被沖進漩渦卡在石頭（圖中人員站立石頭處）下縫隙溺斃，搜救人員利用水道引流與鐵鉤力抗急流，才將遺體（圖下藍頭盔）拉起脫困。（記者劉濱銓翻攝）

    女子在信義鄉沙里仙溪溯溪失足落水，被沖進漩渦卡在石頭（圖中人員站立石頭處）下縫隙溺斃，搜救人員利用水道引流與鐵鉤力抗急流，才將遺體（圖下藍頭盔）拉起脫困。（記者劉濱銓翻攝）

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