南投+342！單日破千以來首探底 確診5死4未打疫苗

南投縣確診新增342人，是今年5月單日確診破千以來最低數字，累計7萬151人染疫。（南投縣政府提供）

2022/07/24 17:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣新增342人確診，是今年5月19日單日確診破千以來最低數字，惟隨著確診病例累積，今年總數也突破7萬人，全縣已7萬151人染疫，新增5死，4人沒打疫苗，衛生局表示，確診數下探，除了疫情趨緩，也可能與假日有關，不過疫情確實有走緩趨勢，除呼籲民眾仍應做好防疫，疫苗也要打好打滿，以維持自我防護力。

衛生局指出，縣內確診死亡新增5人，累計244死，死亡個案年齡為70至79歲2人，80至89歲2人，90至99歲1人，皆有高血壓、糖尿病等慢性疾病，其中4人都沒打過疫苗，其餘1人接種2劑。

衛生局表示，疫情趨緩，民眾心裡可以稍微放鬆，但對於防疫則不可鬆懈，平時仍應戴好口罩，勤洗手消毒，注意個人衛生，目前50歲以上已開放施打第4劑（第2次追加劑），6個月至5歲嬰幼兒，也展開兒童莫德納疫苗接種，呼籲符合施打資格者，疫苗仍應打好打滿，以維自我防護力。

另外，炎夏熱浪來襲，民眾於戶外應預防熱傷害，提醒適時補充水分，注意環境溫度與身邊人員情況，做好防曬，以及注意個人健康，掌握上述4原則避免中暑，如有體溫升高、皮膚乾熱變紅，應儘速到陰涼處，用水擦拭降溫，並立即送醫。

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疫情趨緩，南投確診數續降，衛生局呼籲疫苗打好打滿，像50歲以上已開放施打第4劑，符合資格者應儘速接種。（南投縣政府提供）

炎夏熱浪來襲，南投衛生局提醒民眾在戶外活動，應預防熱傷害。（南投縣政府提供）

炎夏熱浪來襲，南投衛生局提醒民眾在戶外活動，應預防熱傷害。（南投縣政府提供）

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