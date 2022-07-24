為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    裝甲兵身亡被認定違反紀律 全若堯伯父︰軍方應痛定思痛

    陸軍義務役士兵全若堯保修戰車遭砲管重壓身亡，軍方調查確有違反保養紀律，全的伯父、南投縣議員全文才要求軍方痛改前非，並要釐清通報與醫療後送是否有疏失。（記者劉濱銓翻攝）

    陸軍義務役士兵全若堯保修戰車遭砲管重壓身亡，軍方調查確有違反保養紀律，全的伯父、南投縣議員全文才要求軍方痛改前非，並要釐清通報與醫療後送是否有疏失。（記者劉濱銓翻攝）

    2022/07/24 16:41

    〔記者劉濱銓／南投報導〕陸軍裝甲564旅義務役士兵全若堯，21日進行戰車保修遭砲管重壓身亡，並有1名士官受傷，經軍方初步調查，認定違反保養紀律所致，對此，全若堯的伯父、南投縣議員全文才表示，軍方應痛定思痛，且要痛改前非，並質疑全若堯被救出後，是否已無生命徵象，甚至家屬得知噩耗，還是從在南部擔任醫護的親友通報才知，認為軍方有所隱瞞，要求說明清楚。

    全文才說，之前家屬質疑全若堯當兵才4個月，竟能進入砲塔操作戰車，由於未受過專業訓練，進入砲塔就一定有相關違失，果然軍方初步調查，就確認是未依規定派遣人員，嚴重違反保養紀律。

    家屬要追問的是，當時全若堯的直屬長官到底在哪裡？理應在戰車上的人員又在做什麼？甚至當時被救出後，是否已沒了氣息，為何急救還連送3家醫院，其中的醫療後送程序是否有疏失，希望軍方痛定思痛，改正過往積習弊病，否則難防類似事件不會再發生。

    此外，家屬也質疑軍方對事故通報是否隱瞞或慢半拍，當時家屬是經由在南部醫院擔任醫護的親戚通報，才得知小孩受傷送醫，並主動求證軍方，才確認全遭逢戰車事故，家屬之後將彙整檢方與醫療單位資料，要求軍方必須針對各項疑點說明清楚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    564旅戰車事故1死1傷 陸軍調查曝光：嚴重違反保養紀律
    2022/07/24 12:28

    564旅戰車事故1死1傷 陸軍調查曝光：嚴重違反保養紀律
    戰車壓死士兵肇因「誤觸」？ 親友：軍方卸責會受祖靈詛咒
    2022/07/23 17:00

    戰車壓死士兵肇因「誤觸」？ 親友：軍方卸責會受祖靈詛咒

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    砲尾環重擊 檢追操演過程
    2022/07/23 05:30

    砲尾環重擊 檢追操演過程
    屏檢專案小組調查戰車事故 釐清機件異常或人為失當肇事
    2022/07/22 15:53

    屏檢專案小組調查戰車事故 釐清機件異常或人為失當肇事
    564旅全姓士兵不治 江啟臣：國防部要痛定思痛徹查清楚
    2022/07/22 12:55

    564旅全姓士兵不治 江啟臣：國防部要痛定思痛徹查清楚
    要真相！退伍前遭砲管撞擊身亡 士兵家屬質疑軍方訓練
    2022/07/22 12:53

    要真相！退伍前遭砲管撞擊身亡 士兵家屬質疑軍方訓練
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播