裝甲兵身亡被認定違反紀律 全若堯伯父︰軍方應痛定思痛

陸軍義務役士兵全若堯保修戰車遭砲管重壓身亡，軍方調查確有違反保養紀律，全的伯父、南投縣議員全文才要求軍方痛改前非，並要釐清通報與醫療後送是否有疏失。（記者劉濱銓翻攝）

2022/07/24 16:41

〔記者劉濱銓／南投報導〕陸軍裝甲564旅義務役士兵全若堯，21日進行戰車保修遭砲管重壓身亡，並有1名士官受傷，經軍方初步調查，認定違反保養紀律所致，對此，全若堯的伯父、南投縣議員全文才表示，軍方應痛定思痛，且要痛改前非，並質疑全若堯被救出後，是否已無生命徵象，甚至家屬得知噩耗，還是從在南部擔任醫護的親友通報才知，認為軍方有所隱瞞，要求說明清楚。

全文才說，之前家屬質疑全若堯當兵才4個月，竟能進入砲塔操作戰車，由於未受過專業訓練，進入砲塔就一定有相關違失，果然軍方初步調查，就確認是未依規定派遣人員，嚴重違反保養紀律。

家屬要追問的是，當時全若堯的直屬長官到底在哪裡？理應在戰車上的人員又在做什麼？甚至當時被救出後，是否已沒了氣息，為何急救還連送3家醫院，其中的醫療後送程序是否有疏失，希望軍方痛定思痛，改正過往積習弊病，否則難防類似事件不會再發生。

此外，家屬也質疑軍方對事故通報是否隱瞞或慢半拍，當時家屬是經由在南部醫院擔任醫護的親戚通報，才得知小孩受傷送醫，並主動求證軍方，才確認全遭逢戰車事故，家屬之後將彙整檢方與醫療單位資料，要求軍方必須針對各項疑點說明清楚。

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