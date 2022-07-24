南投溯溪爆意外 1女失足落水卡進溪流石縫受困溺斃

南投信義鄉沙里仙溪有女子溯溪不幸溺斃，惟遺體捲進急流漩渦卡石縫受困，搜救人員下水設法接近，並要以引流方式讓女子脫困。（記者劉濱銓翻攝）

2022/07/24 12:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕台中37歲郭姓女子，23日與隊友共6人到南投信義鄉沙里仙溪溯溪，不料途中失足落水，捲進急流漩渦，卡在石縫溺斃，南投縣消防局連日到場搜救，今透過水流引流搭配鐵鉤，中午左右終於把郭女拉出石縫脫困。

消防人員表示，事故現場因無訊號，中午左右搜救隊透過無線電對外通報，指出郭女已被拉出石縫，搜救過程除將水道引流，也搭配水下攝影確認位置，最終利用鐵鉤順利將人拉出。

消防局表示，溯溪隊4男、2女一行共6人，昨到信義鄉溯溪，原定當日來回，不料昨上午近11點，郭女不慎失足落水，溯溪隊員趕緊前往可通訊處求援，當地消防隊獲報趕赴救援，惟事發地點偏遠，搜救隊花費1、2個小時才到場，經搜尋現場環境，約下午2點多，發現郭女卡進溪流漩渦石縫處。

搜救人員當下綁上安全繩下水搜救，但因溪流湍急，漩渦吸力太大，以致難以接近，昨下午甚至還出動潛水隊，讓身著重裝備的搜救員下水接近石縫，但仍因漩渦吸力太強，人員靠近恐遭吸入受困，最終無功而返。

消防人員則說，昨山區並未下雨，溪流水位沒有特別高，惟事發地點水流湍急，可說是最危險的河段，以致郭女落水後，被急流漩渦吸入，卡進石縫受困。

消防局說，雖然郭女溺斃，但搜救人員仍不放棄，盡力要讓郭女脫困，考量受困處為漏斗狀漩渦，水流湍急、吸力強勁，今人員到場嘗試用水流引流方式降低水勢，以利接近石縫，近午透過水下攝影確認位置，再搭配鐵鉤救援，中午左右順利拉出遺體脫困。（13:07更新）

南投信義鄉沙里仙溪有女子溯溪不幸溺斃，惟遺體捲進急流漩渦卡石縫受困，搜救人員下水設法接近，並要以引流方式讓女子脫困。（記者劉濱銓翻攝）

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