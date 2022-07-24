為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    南投山區道路水泥路面未乾 他不聽勸阻開車硬闖…悲劇了

    南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路38.9K至53K，目前重鋪混凝土路面，禁止車輛通行。（民眾提供）

    南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路38.9K至53K，目前重鋪混凝土路面，禁止車輛通行。（民眾提供）

    2022/07/24 08:23

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉鄉道投89線（力行產業道路）指標38.9K至終點53K，現正進行路面混凝土鋪設工程，雙向管制通行，但日前傍晚卻有男駕駛不聽現場工程人員勸阻，直接開車硬闖施工水泥未乾路段，下一秒悲劇發生，不僅車輛險些刁車，廠商氣憤求償，縣府也報警追究男子毀損公物的法律責任。

    仁愛鄉力行產業道路北起翠華村華崗部落，南至大同村接台14甲線，全長約53公里，是發祥、力行、翠華村多個部落居民通行及產業運輸重要道路，但沿途地質破碎，常因風災、豪雨而坍方落石，縣府目前進行多處路段邊坡整治，以及從38.9K至53K終點重新鋪設混凝土路面。

    縣府工務處施工前即說明混凝土路面不適合採半施工半通行方式，否則對混凝土路面易有摺痕接縫導致損壞，因此決定採取全段面施工，工期從7月6日至30日，期間禁止車輛通行，由於幾年前曾有駕駛人硬闖水泥未乾路面，結果留下長長輪胎痕，導致路面必須重新施工，引發眾怒，縣府也重申民眾配合改道慈峰產業道路，沒想到工程即將尾聲之際，又傳出「白目」駕駛硬闖事件。

    縣府工務處長陳錫梧則是在臉書PO出1名男駕駛硬闖力行產業道路混凝土未乾的路面照片，「這種可不可以求償或公佈車號及臉部照片」，許多網友回應痛批男駕駛實在太白目。

    陳錫梧指出，本月17日力行產業道路50K鋪設混凝土路面，當時約傍晚6點，包商還在施工，因此未吊護欄阻隔，工程人員勸男子改道慈峰產業道路，男子不聽勸阻，還差一點與施工人員起衝突，最後仍開車硬闖。

    但下一秒就悲劇發生，轎車車輛陷進未乾的混凝土中無法前進，最後慢慢倒車退出施工路段，工程人員看著鋪好未乾的路面變得面目全非，只能無奈重做，但也拍下男子破壞路面的相關照片與車號通報縣府，陳錫梧表示，目前已向仁愛分局報案，將依妨害公務、毀損罪嫌，追究這名駕駛的法律責任。

    還是有「白目」駕駛不聽工程人員勸阻硬闖路面施工路段，結果車輛陷進未乾的混凝土中。（南投縣政府提供）

    還是有「白目」駕駛不聽工程人員勸阻硬闖路面施工路段，結果車輛陷進未乾的混凝土中。（南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投力行產業道路重舖 38.9K~53K將封路17天
    2022/06/30 18:21

    南投力行產業道路重舖 38.9K~53K將封路17天
    提升行車安全 板橋公車站車道7月起輪流修繕
    2022/06/27 14:18

    提升行車安全 板橋公車站車道7月起輪流修繕

    榮馥大院自住客青睞 3房尺度完勝
    全國路況最惡劣道路 農場小編疾呼：不要走力行！
    2022/06/06 09:51

    全國路況最惡劣道路 農場小編疾呼：不要走力行！
    力行產業道路16.8K邊坡嚴重崩塌 夜間雙向封閉
    2022/06/01 16:35

    力行產業道路16.8K邊坡嚴重崩塌 夜間雙向封閉

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播