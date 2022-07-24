南投山區道路水泥路面未乾 他不聽勸阻開車硬闖…悲劇了

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路38.9K至53K，目前重鋪混凝土路面，禁止車輛通行。（民眾提供）

2022/07/24 08:23

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉鄉道投89線（力行產業道路）指標38.9K至終點53K，現正進行路面混凝土鋪設工程，雙向管制通行，但日前傍晚卻有男駕駛不聽現場工程人員勸阻，直接開車硬闖施工水泥未乾路段，下一秒悲劇發生，不僅車輛險些刁車，廠商氣憤求償，縣府也報警追究男子毀損公物的法律責任。

仁愛鄉力行產業道路北起翠華村華崗部落，南至大同村接台14甲線，全長約53公里，是發祥、力行、翠華村多個部落居民通行及產業運輸重要道路，但沿途地質破碎，常因風災、豪雨而坍方落石，縣府目前進行多處路段邊坡整治，以及從38.9K至53K終點重新鋪設混凝土路面。

縣府工務處施工前即說明混凝土路面不適合採半施工半通行方式，否則對混凝土路面易有摺痕接縫導致損壞，因此決定採取全段面施工，工期從7月6日至30日，期間禁止車輛通行，由於幾年前曾有駕駛人硬闖水泥未乾路面，結果留下長長輪胎痕，導致路面必須重新施工，引發眾怒，縣府也重申民眾配合改道慈峰產業道路，沒想到工程即將尾聲之際，又傳出「白目」駕駛硬闖事件。

縣府工務處長陳錫梧則是在臉書PO出1名男駕駛硬闖力行產業道路混凝土未乾的路面照片，「這種可不可以求償或公佈車號及臉部照片」，許多網友回應痛批男駕駛實在太白目。

陳錫梧指出，本月17日力行產業道路50K鋪設混凝土路面，當時約傍晚6點，包商還在施工，因此未吊護欄阻隔，工程人員勸男子改道慈峰產業道路，男子不聽勸阻，還差一點與施工人員起衝突，最後仍開車硬闖。

但下一秒就悲劇發生，轎車車輛陷進未乾的混凝土中無法前進，最後慢慢倒車退出施工路段，工程人員看著鋪好未乾的路面變得面目全非，只能無奈重做，但也拍下男子破壞路面的相關照片與車號通報縣府，陳錫梧表示，目前已向仁愛分局報案，將依妨害公務、毀損罪嫌，追究這名駕駛的法律責任。

還是有「白目」駕駛不聽工程人員勸阻硬闖路面施工路段，結果車輛陷進未乾的混凝土中。（南投縣政府提供）

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