戰車壓死士兵肇因「誤觸」？ 親友：軍方卸責會受祖靈詛咒

陸軍裝甲564旅義務役士兵全若堯，進行戰車保修遭砲管重壓身亡，全的伯父、南投縣議員全文才要求軍方查明，不能一句「誤觸」就把責任推給死者。（記者劉濱銓翻攝）

2022/07/23 17:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕陸軍裝甲564旅義務役士兵全若堯，21日進行戰車保修作業，遭戰車砲管重壓不幸身亡，外傳全姓士兵疑似誤觸按鈕才遭重壓，對此，全的伯父、南投縣議員全文才不滿表示，姪子當兵才4個月，未受專業訓練怎能進砲塔，況且進入戰車一定是聽命行事，到底是誰下的命令，軍方不能卸責推給死者，否則會遭全氏家族的祖靈詛咒。

全文才表示，當年當兵他也在裝甲旅服務，擔任戰車射擊手，下部隊半年都沒操作過戰車，頂多就是洗戰車、通槍管等，但姪子服義務役，役期才4個月，根本沒受過專業訓練怎能進入砲塔。

現在外傳疑似姪子誤觸按鈕才造成死傷，這根本是卸責，到底是誰命令姪子進入戰車，誰叫他按下按鈕，當時現場有無安全官，姪子的直屬長官排長、連長有無在場，這些疑點與責任都要釐清，不能一句「誤觸」就將責任都推給死者，家屬要的是真相，軍方不能官官相護，若有人卸責，會受到全氏家族的祖靈詛咒。

全文才也說，檢方為保全證據，建議家屬配合解剖遺體，但家人不願孩子受到二次傷害，不願解剖，但檢方為釐清姪子是遭一次重擊或多次重擊才傷重死亡，最終家屬才同意解剖，預計下週一就會相驗釐清死因。

另外，家屬也質疑，為何受傷之後要多次轉院，第一時間的急救作為是否妥當，何以拖了8分鐘才從砲塔救出來，且送醫從一開始的恆春基督教醫院，再到枋寮醫院，最後才轉送高雄，若事發就直接送到大醫院，是否就能挽回一命，希望相關單位查明，給家屬一個交代。

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