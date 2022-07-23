南投13個圖書館暑假借書可摸彩 贈送英國熊折疊雙背包

南投縣文化局推出暑假「閱讀抽抽樂」活動，7月30日起到縣內13個公共圖書館一次借閱30本書，即可獲得摸彩券1張。（南投縣文化局提供）

2022/07/23 08:21

〔記者張協昇／南投報導〕為鼓勵學生在暑假多閱讀，厚實知識力，南投縣政府文化局7月30日起至8月31日止舉辦2022「FUN一夏」-閱讀嘉年華活動，其中「閱讀抽抽樂」，邀請全國民眾到縣內13個公共圖書館一次借閱30本書，即可獲得摸彩券1張，有機會抽中精美英國熊折疊雙背包獎品，13個圖書館將各送出30份獎品。

炎炎夏日何處去?其實利用暑假帶者小孩到圖書館閱覽或參加活動，不但能增長知識、開拓視野、深耕厚實知識力，更能享受親子間共讀的幸福時光，是增進親子關係最好方式之一。南投縣文化局因而串聯各鄉鎮市共13個公立圖書館，舉辦2022「FUN一夏」-閱讀嘉年華活動，陸續推出包括「南投市立圖書館第二屆閱讀心得徵文活動」、「悅讀高手-跟著好書看電影」、「銀髮樂齡閱讀~鋼筆畫班、木筆畫班研習活動」、「熊愛閱讀」說情畫意活動縣長獎作品展」、「樂齡閱讀推廣活動」、「親子共讀創意飛揚活動」、「萬花筒劇團-《大象亮亮親子音樂劇》」、「親子共讀彩繪情-夏天的滋味」、「好書交換活動」、「鄉土語言推廣活動」、「閱讀全壘打-人生教練學」、「全民一起E閱讀享幸福」等一系列多元活動，希望大家利用暑假來縣內各圖書館體驗充實又知性的假期。

其中「閱讀抽抽樂」活動，民眾在7月30日至8月31日止，到縣內這13個公共圖書館一次借閱30本書，可獲得摸彩券1張；文化局圖書館另加碼規劃於年7月30日（星期六）活動開跑日，讓民眾於當日在該館一次借閱30本書，除可獲得1張抽獎券參加抽獎外，前100名還可再獲得限量文創精美小禮品，各圖書館將分別於8月31日活動結束後一週內各抽出30份英國熊折疊雙背包獎品。

南投13個圖書館暑假舉辦「閱讀抽抽樂」活動，贈送精美英國熊折疊雙背包。（南投縣文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法