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    首頁　>　南投縣

    酒駕累犯醉撞埔里圓環火燒車被救出 南投地院判刑

    3度酒駕的28歲蕭姓男子到埔里訪友，喝酒喝到天亮，清晨開車自撞護欄而火燒車，所幸有路過民眾將他拖出，保住性命，南投地院法官近日將他判刑5個月。（資料照）

    3度酒駕的28歲蕭姓男子到埔里訪友，喝酒喝到天亮，清晨開車自撞護欄而火燒車，所幸有路過民眾將他拖出，保住性命，南投地院法官近日將他判刑5個月。（資料照）

    2022/07/22 21:33

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年3月中旬南投埔里鎮發生自撞護欄火燒車意外，28歲蕭姓駕駛命大，被路過的民眾及時拖出車外保住一命，而他當時是到朋友家喝酒喝到天亮，開車要回民宿睡覺，因喝茫而撞上仁愛路圓環，酒測值高達0.64毫克，由於他先前已兩次酒駕被判刑，南投地院法官認為，他是累犯而加重其刑，判處有期徒刑5個月。

    蕭姓男子今年3月12日投宿在埔里鎮的一家民宿，晚上到埔里友人家聚會喝酒，喝到13日清晨5點多，自行開車要返回民宿睡覺，清晨5時22分許，行經埔里鎮仁愛路圓環，喝到茫的他把車子開去撞圓環護欄，瞬間該車起火燃燒，瞬間車子燒到只剩骨架。

    在起火之初，蕭姓駕駛受困在車中，幸好有熱心的路人看到，將駕駛拖出車外，讓他沒有被火吞噬，保住性命，蕭姓駕駛經送醫救治，右腳骨折，而經呼氣檢測，酒測值達0.64毫克。

    南投地院法官在判決書中指出，蕭男明知酒駕會處罰仍然貪圖自已交通便利，心存僥倖而酒駕觸犯公共危險罪，被查獲時測得的吐氣酒精濃度為每公升0.64毫克，超過標準值不少。因已是第3次酒駕，因此加重其刑，判處有期徒刑5個月。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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