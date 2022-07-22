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    首頁　>　南投縣

    南投+434 疫情宅在家暴增6公斤、營養師4招甩油

    南投縣確診新增434人，累計今年6萬9280人染疫。（南投縣政府提供）

    南投縣確診新增434人，累計今年6萬9280人染疫。（南投縣政府提供）

    2022/07/22 16:52

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣確診新增434人，累計今年6萬9280人染疫，死亡新增3人，累計239死。衛生局表示，有民眾因疫情宅在家，最近上社區的線上課程，一量體重竟暴增6公斤，嚇了一大跳，營養師則建議，民眾應把握飲食遠離高熱量、規律運動、控制體重、以及生活規律等4原則，有助防疫與維持好體態。

    南投縣社區營養中心營養師賴仁傑指出，疫情期間飲食應定時定量，遠離高熱量，少油、少鹽、少糖、少醬料之外，三餐均衡攝取6大類食物，建議吃原型食物，避免精緻澱粉和高熱量甜鹹零食，同時補充膳食纖維、維生素，可預防便秘及維持健康。

    養成規律運動習慣，每週至少運動5次，每次30分鐘，留意運動空間通風，出汗後注意保暖與適時補充水分，加強自身防護力與體能。

    維持健康體態，控制體重，建議定時量腰圍、體重，BMI（身體質量指數）應維持在18.5至24，男性腰圍應在90公分（35吋）、女性則是80公分（31吋），以遠離代謝症候群。

    最後是養成規律生活，避免熬夜，每天至少睡眠8小時，保持愉快心情，才能增強自身免疫力對抗病毒。

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    南投有民眾因疫情宅在家，體重暴增6公斤，營養師建議規律運動、控制體重、生活規律，以及飲食遠離高熱量，有助防疫與維持好體態。（南投縣政府提供）

    南投有民眾因疫情宅在家，體重暴增6公斤，營養師建議規律運動、控制體重、生活規律，以及飲食遠離高熱量，有助防疫與維持好體態。（南投縣政府提供）

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