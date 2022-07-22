南投地檢署檢察官張鈞翔升主任檢察官 承辦康建、臥龍洞吊屍等大案

南地檢署檢察官張鈞翔，指揮偵辦康建生技槍擊血案、武界壩異常放水致死案、臥龍洞3吊死案…等大案，法務部選圈升任一審主任檢察官。（記者陳鳳麗攝）

2022/07/22 15:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕法務部今天公布調升一審主任檢察官名單，南投地檢署檢察官張鈞翔是其中一位，他是投檢第3位因承辦大案備受肯定而調升的檢察官，張鈞翔目前是指揮偵辦康建生技血案的承辦檢察官，在投檢近9年承辦過臥龍洞吊屍案、大宗山老鼠盜採案、武界壩異常放水致死案、仿冒國家隊口罩…等受到矚目的大案，投檢主任檢察官李俊毅表示，張鈞翔辦案認真，能成為該署第3任調升主任的檢察官真的不簡單。

承辦康建生技槍擊血案的檢察官張鈞翔，今天是法務部公布調升一審主任檢察官名單中的一員，據了解將派任屏東地檢署，訊息公布後，南投地檢署和他本人接獲的道賀不斷。張鈞翔今天仍為康建生技槍擊血案忙碌中，他說，這一段時間會繼續努力偵辦該案。

南投地檢署主任檢察官李俊毅指出，張鈞翔到南投地檢署後，承辦非常多受矚目的案件，例如武界壩異常放水致下游露營4人死亡案、仿冒國家隊販售大批口罩案、臥龍洞3吊死案、跨縣市大宗山老鼠盜採珍貴林木案、埔里KTV唱歌後打死人棄屍山谷案、宮廟中秋趴肉趴打死人案…，本月14日發生的草屯鎮康建生技槍擊血案也是由他負責偵辦。心思縝密、辦案認真，另地檢署查扣珍貴木藝品拍賣會，也是由他擔任拍賣官。

李俊毅說，如此認真又優秀的檢察官能調升為主任檢察官，大家都認為是實至名歸，雖然他升主任檢察官後，南投地檢署減少一位「勇咖」檢察官，但他能成為投檢第3位調升主任的檢察官，也證明不管在大地檢或小地檢，只要認真就有調升的機會。

據了解，南投地檢署3位調升主任檢察官的檢察官，除今天公告升任的張鈞翔外，還有承辦前南投縣長李朝卿涉貪案的劉志文，及承辦「驚世媳婦」林于如連續謀害親人案的林佳裕。

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