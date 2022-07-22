草屯血案被害人賴鋕卿告別式 下游廠商：盼早日破案才不會人心惶惶

草屯康建生技槍擊血案中的被害人賴鋕卿，22日一早舉行告別式，他的兒女、女婿 代表家屬向前來拈香弔唁的親友答謝。（記者陳鳳麗攝）

2022/07/22 09:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮康建生技公司槍擊血案的被害人之一賴鋕卿，今天上午舉行告別式，地方人士和親友、康建生技下游廠商等人到場拈香送別，場面十分感傷。公祭結束後，多位「康建」的下游廠商向前行政院中部聯合服務中心執行蔡培慧反映，該血案讓地方廠商人心惶惶，希望能早日破案，逮到幕後藏鏡人，釐清殺人動機，而康建生技目前停工，貨源供應中斷，祈求上蒼保佑「賴博士」早日康復，趕快回來公司主持大局。

賴鋕卿的告別式今日一早在草屯殯儀館舉行，公祭儀式開始，包括草屯鎮長簡景賢、前行政院中部聯合服務中心執行蔡培慧及其團隊，縣議員廖梓佑、 簡賜勝、簡峻庭、鎮代會主席洪坤助都親自到場，另立委許淑華暨縣議員唐曉棻、立委羅美玲、馬文君、縣議員莊士傑等人則派服處主任代表拈香致意。而康建生技的下游廠商，賴鋕卿的道親、鄰居朋友也到場送別。

賴鋕卿的兒女、女婿等人，在公祭儀式中代表家屬，向前來致意的親友答謝，臉上盡是哀傷。而他們16日到案發現場招魂，擲筊15次才獲允杯，其女婿曾悲憤地表示，像李鴻淵這種歹徒，實在不應該還有人要幫辯護，而大家不要問家屬家屬會不會覺得死者很無辜，而應該去問李鴻淵怕不怕死刑。

公祭結束後，康建生技公司的下游廠商跟蔡培慧表示，這起4死1重傷槍擊血案，讓地方的廠商人心惶惶，希望能早日破案，大家才能安心工作和生活。祈求上蒼能讓「賴博士」早日康復，繼續回到公司主持大局。

康建生技董事長賴敏男的胞弟賴鋕卿，是退休後到康建生技的農場旁的一塊自己的土地種菜，本月14日下午被行凶的李鴻淵持槍將他與園藝課長慶杉趕進資材室，雙手反銬在椅子，再凶狠地近距離開槍射殺。李鴻淵被逮捕時高喊是來報仇，指他為8年前被告殺人未遂案前來復仇，惟賴鋕卿當年並非該案證人，也非康建生技員工，但卻成了李的槍下冤魂，讓檢警懷疑，李殺人動機不單純。

草屯鎮長簡景賢代表公所前來拈香。（記者陳鳳麗攝）

前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧與團隊拈香致祭。（記者陳鳳麗攝）

立委許淑華和縣議員唐曉棻服務處人員代表致祭。（記者陳鳳麗攝）

康建生技公司下游廠商在公祭結束後，向蔡培慧（左2，面對鏡頭者）反映，希望檢警能讓該血案早日破案。（記者陳鳳麗攝）

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