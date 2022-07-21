裝甲兵傷重放棄急救回信義鄉老家 為其祈福鄉親難過

陸軍裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，一輛CM11戰車保修作業時，兩名人員遭砲管撞擊，其中全姓士兵命危，今晚放棄急救；圖為六年前墜溪同車號的戰車。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2022/07/21 20:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕陸軍裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地準備演訓，昨日上午進行戰車保修作業時，兩名人員遭砲管撞擊一傷一命危，義務役士兵全若堯失去呼吸心跳，轉802醫院裝葉克膜急救，由於傷重，家人稍早已放棄急救，將留最後一口氣回信義鄉老家；在臉書為其祈福的民進黨南投縣長參選人蔡培慧得知後十分難過，她說，全若堯是家中獨子，會盡力協助其家人。

陸軍裝甲564旅士兵全若堯因遭戰車砲管擊胸，第一時間失去呼吸心跳，轉送802醫院將上葉克膜急救，稍早家屬放棄急救，讓他能留一口氣回家，目前其父母、伯父全文才議員和信義鄉長全志堅等人，正陪同在回家的路中。

信義鄉長全志堅表示，全若堯是家中獨子，父親在信義鄉農會梅子夢工廠上班，母親是鄉公所約雇人員，下午抵達醫院即與院方及軍方溝通，在確定裝葉克膜多時仍無反應，狀況每況愈下，決定放棄急救，讓其回家，目前家屬心情還很難過和混亂，將等到信義鄉後再來商討如何後續事宜，而軍方也會派員到其家中協助。

南投縣長林明溱，以及民進黨南投縣長參選人、前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，稍早都在臉書為全若堯祈福，蔡培慧在得知全若堯急救無效將送回家後十分難過，她說，助理的媽媽是全若堯的族人，會全力提供協助。

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