南投+452 莫德納幼兒疫苗7/23開設假日接種站施打

南投縣衛生局23日（週六）開設假日接種站，提供莫德納幼兒疫苗接種服務。（示意圖，南投縣衛生局提供）

2022/07/21 19:20

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣今天新增452例確診，，滿6個月到5歲嬰幼兒莫德納幼兒疫苗首批8000劑也已於今天到貨，衛生局說，明（22）日起開放預約接種，家長可向縣內包括衛生所在內45家合約診所洽詢，23日（週六）全縣13鄉鎮市衛生所也將全面停休，開設假日接種站提供接種服務。

南投縣衛生局指出，縣內滿6個月到5歲嬰幼兒約1萬4000人，中央以該年齡層人口約5成7比率配發8000劑疫苗，考量嬰幼兒父母以上班族居多，為方便家長不用請假，在週六假日帶孩子到合約院所接種疫苗，衛生局請13鄉鎮市衛生所23日（週六）暫停休假，除了南投市假日接種站設在慈濟南投聯絡處，其餘12鄉鎮假日接種站都設在衛生所，以明信片通知家長依指定時間前往接種。

有些家長可能會有哺（集）乳及換尿布需求，衛生局指示衛生所，盡量多注意空調通風及人流管制，提供足夠的座位及舒適的音樂，讓家長在室內舒適通風的環境下，完成小寶貝人生第1次新冠疫苗接種。

衛生局也提醒，嬰幼兒尚未能表達自身感受，接種後，請家長持續留意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、活動力持續不佳等不適症狀，應儘速帶孩子就醫。

衛生局長陳南松說，邊境管制政策逐漸開放，近日已出現Omicron亞型變異株BA.4、BA.5的本土個案，疫苗接種是重要且有效的防疫措施，接種疫苗可降低感染後重症及死亡的風險，明（22）日起，開放50歲以上成人接種第4劑新冠疫苗，但與第3劑接種時間至少須間隔5個月（150天），若曾確診的民眾也要在康復後間隔3個月才行，預估縣內目前符合接種資格民眾約有1萬3000多人，請依自身風險及意願評估，把握機會到縣內87家合約院所接種。

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週六各衛生所假日接種站接種莫德納幼兒疫苗時間。（南投縣衛生局提供）

南投縣新增452例確診。（南投縣衛生局提供）

明天起開放50歲成人接種新冠疫苗第4劑。（南投縣衛生局提供）

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