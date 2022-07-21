南投4死槍擊案兇嫌李鴻淵確診 警隔窗電話訊問

草屯血案兇嫌李鴻淵。（資料照）

2022/07/21 15:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮康建生技4死1重傷血案，今日進入第8天，檢警仍全力追查槍彈來源、行凶動機和幕後藏鏡人，除展開各種蒐證外，警方今日也到南投看守所借訊李鴻淵，但因他確診目前被隔離中，據傳警方是以會面方式，隔著玻璃以對講機對談方式進行訊問。南投檢方未正面證實，但仍強調，檢察官和專案小組會依偵辦計畫進行相關作為。

草屯康建生技血案發生到今天已第8天，李鴻淵犯案後直指他是為8年前官司的心頭恨才殺這些昔日同事、長官，惟負責人賴敏男的女兒賴彥妤和賴敏男的弟弟賴鋕卿皆非當年案件的證人，卻也被射殺死亡，不單純的背後動機，以及大批槍彈的來源，都是檢警追查偵辦的重點之一。

南投檢警每天開會匯報各種資訊，並討論新的作為與方向，而警政署刑事警察局長副局長黃建榮昨日也到南投縣警局，向偵辦該案的員警提供一些參考意見。

負責該案的專案小組員警，據透露今天在徵得檢察官同意下，到南投看守所借訊李鴻淵，但因李鴻淵確診正被隔離中，警方考量防疫問題，以會面方式，在看守所接見室與鴻淵隔著玻璃，各持對講機話筒進行對話。

4名死者中的賴鋕卿將在明天上午出殯，會計張家綺、劉康杉則分別在則在24日、28日出殯。賴敏男的女兒賴彥妤遺體則由外婆接回新竹，不在南投縣辦後事。

草屯康建生技血案偵辦專案小組，21日到南投看守所借訊李鴻淵，因李確診改在接見室隔窗用對講機問答。（記者陳鳳麗攝）

草屯康建生技槍擊案造成4死1重傷，死者之一的賴敏男胞弟賴鋕卿預計22日上午出殯。（記者陳鳳麗攝）

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