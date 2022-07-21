巧合？草屯4死血案兇手、客運北屍南運再棄屍兇手 都來過這間廟

草屯康建生技4死1重傷血案兇手，犯案前拜過雙冬紫雲宮，巧合的是13年前北屍南運再棄屍的兇手，當時也到過紫雲宮，兩人後來都在台中被逮捕。（記者陳鳳麗攝）

2022/07/21 17:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯4死1重傷血案的兇手李鴻淵，犯案前1天一早就到草屯鎮雙冬里紫雲宮拜拜，看似心神不寧，而發生在13年前全台首起搭客運從新北運屍到草屯棄屍案，兇手在郊區棄屍後也騎機車到雙冬的紫雲宮，當年偵辦該案的資深刑警，對2名兇手到過紫雲宮後都在台中被逮捕的巧合，直呼「神明靈驗」。

本月14日持槍到草屯鎮康建生技公司槍殺5人的兇手李鴻淵，作案前1天即13日一早就帶著水果去該聚落的雙冬紫雲宮拜拜，神情凝重，且看起來心神不寧，而在14日犯案後逃亡，15日就在台中市中清路一家養生館被警方逮捕。而李鴻淵拜紫雲宮的身影都被監視鏡頭拍下，在該案死者的頭七曝光。

李鴻淵犯案前到紫雲宮拜拜被報導後，1資深刑警看到該新聞後，驚呼「恐怖的巧合！」，因13年前全台首起搭客運從新北市運屍到草屯鎮棄屍案，兇手就是在棄屍後騎機車到雙冬找朋友，曾先在紫雲宮停留，而該兇手是在死者頭七被警方逮捕。

與李鴻淵一樣都到過雙冬紫雲宮的兇手李明德，是2009年8月因懷疑同人另結新歡，且吞走六合彩中獎彩金將其勒斃後，裝在白色置物箱，再從新北市三重區搭客運到台中市，再轉搭計程車回草屯鎮老家，而他下車後即回老家騎機車，將裝著遺體的袋子載到草屯鎮富寮里郊區棄屍。

當年偵辦該起運屍棄屍案的資深刑警透露，當時一路調監視器畫面，發現李明德從富寮里走小路到雙冬里，到友人家清洗置物箱和身上的衣服，而到友人家前曾先到紫雲宮，在廟門口向神明祈求讓他平安脫身。後來他還搭車回新北市再坐車南下躲在台中市后里區的友人家，在死者頭七日被警方在台中逮捕。而兩起案子兇手犯案前、犯案後都到過紫雲宮，也都在台中被捕，除了巧合外，也不得不說「神明靈驗」。

民俗專家廖大乙說，草屯鎮雙冬紫雲宮主祀中壇元帥，即一般所稱的「三太子」、「太子爺」、「哪吒公」，是正義的化身，在民間信仰中是統五營神將，以民俗宗教的角度來看，祂會調遣五營神兵神將去緝拿為非作歹的兇手，而紫雲宮的中壇元帥鎮守地又以中部地區為主，因此不管是13年前的運屍棄屍案或上週的康建生技血案，兇手都在台中市被逮捕，逃不過其勢力範圍。

雙冬紫雲宮主祀中壇元帥，有人稱「太子爺」、「挪吒公」，民間信仰中祂掌管五營神兵神將。（記者陳鳳麗攝）

李鴻淵犯案前一天備水果到紫雲宮拜拜。（圖由民眾提供）

李明德13年前將被害人遺體裝在收納箱內，搬進大樓電梯被拍到。（資料照）

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