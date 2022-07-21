「許淑華支持蔡培慧」美女議員出招 南投縣藍綠陣營叫陣

民進黨台北市議員許淑華（左）將以贈書南投鄉親方式，為同黨的南投縣長參選人蔡培慧（右）拉抬聲勢。（圖擷取許淑華臉書）

2022/07/21 10:13

〔記者謝介裕／南投報導〕「我，許淑華不選南投縣長且全力支持蔡培慧…」，這段話被po上網後，引發網友熱議，並頻頻發出「真的嗎？假的嗎？還是謠言？」等種種質疑聲，連藍軍支持者也熱切關心，經深入了解後，原來是民進黨台北市議員許淑華因與國民黨南投縣長參選人許淑華同名同姓而想出來的選舉哏，令人會心一笑！

國民黨南投縣長參選人許淑華陣營得知綠營此選舉花招後，也展現高度智慧表示，「都叫許淑華，但國民黨立委許淑華不支持蔡培慧，且會參選南投縣長到底」，藍綠兩大陣營彼此展現互不相讓的氣勢，在未來選戰正式展開後，激烈可期。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧日前舉辦「拔地而起的力量」新書發表會，台北市議員許淑華也到場，並在自己臉書表示，蔡培慧為台灣這片土地獻出的一切，令一直在台北都市生活的她深深感動。

蔡培慧來自南投偏鄉，北上求學，921大地震後決心回鄉，為災民奔走重建家園，且為了推動農業食安及農業發展條例，從社運代表走進體制內擔任行政與國會議員，用最熱的心為農民發聲、為農村而戰。

許淑華說，新書發表會時一起走上街頭抗議的洪箱女士，細說著自己與蔡培慧努力幫助農民抗議爭取改變政策的過程，這段真實的故事感動了不少朋友當場眼眶泛紅，如今這位南投的女兒，在台北的國會殿堂守護著土地與農業改革的一切後，現在又要承擔起更大的責任，將帶著專業與熱誠回到家鄉參選南投縣長。

身為蔡培慧姐妹淘的她，也特別以實質行動力挺，準備了30本「拔地而起的力量」新書要致贈南投鄉親，只要在其臉書留言處出示南投人「身分證字號為M」之證明，同時呼籲大家返鄉投票非常重要，不能讓沉寂已久的地方勢力把持南投！

民進黨台北市議員許淑華在臉書PO出「我許淑華不選南投縣長」等語，引發網友們關注。（圖擷取許淑華臉書）

國民黨南投縣長參選人許淑華（右四）媒合各界資源致贈光華國小及名間國中樂器情形。（圖擷取許淑華臉書）

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