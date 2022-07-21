921震後新生！草屯麵包師傅日產1.2萬個壽桃供全台

彭宏毅（左）和牽手康惠珠（右），走過921大地震，因不甘心而未放棄在草屯做壽桃等傳統糕點，如今已闖出名號，且有穩定的訂單。（記者陳鳳麗攝）

2022/07/21 08:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天﹙農曆6月23日﹚是傳統信仰中的武聖關公生日，很多供奉關聖帝君的宮廟都備好壽桃塔、壽麵塔，信眾今晚到明天也會帶壽桃或其他供品為其祝壽，其實很多宮廟或民眾購買的壽桃，來自南投縣草屯鎮，西點麵包師傅出身的業者彭宏毅，以生產線方式，一天可製作1萬2000個，並以單個包裝加脫氧劑，讓傳統壽桃在拜拜後仍能吃到新鮮口感。

「這個月幾乎蒸籠天天都是滾燙的！」，設在草屯鎮郊區的竹軒商行，在農曆6月可說天天都有來自全台宮廟或公司的壽桃訂單，業者彭宏毅說，農曆6月初6的虎爺生日、6月15日城隍爺威靈公生，到6月18日池府王爺生日、6月19日觀世音得道昇日，及明天6月24日的關聖帝君生日，一天的製作量都在5000個以上，而之所以能有這樣的生產量，就靠人工和機器的合作，才能量化又有穩定的品質。

彭宏毅年輕時是台灣一家知名日商麵包店的師傅，薪水已至經理級，但因不是日本人，職位永遠停在「主任」，讓他決定出來創業。

彭宏毅表示，創業之初做自己在行的小西點，直到921地震那年才開始嘗試轉型做壽桃塔，才剛獲得顧客的好評，卻遇到921大地震，不僅住家全倒，工廠也毀損，原本想回台北重新開始，但又不甘心，因此找到草屯鎮的郊區租地再蓋廠房，認真研究如何能讓壽桃既有生產量，且口感又比純手工還好。

彭宏毅表示，當時請廠商打造機台，每個壽桃的重量、外形和內餡都一致，但堅持用老麵，餡料也只用綠豆沙，口感綿密。壽桃採單個包裝內置脫氧劑，讓用來拜拜的壽桃可以不變質、不走味，保存時間延長。因為觀念和做法改變，符合現代人對衛生安全的要求，且口感完全不輸純手工，經顧客互相介紹，加上網路行銷，訂單就愈接愈多。

準備好壽桃或其他祝壽供品，今天要到宮廟拜關聖帝君的朋友，民俗專家廖大乙提醒，除了有祝壽供品外，最主要是的要帶正氣去拜關聖帝君，若平常是做「見不得光」的非法行業，像是詐騙、地下錢莊、黑道，去拜關聖帝君也不會得到保佑。

廖大乙也說，若覺得自己上半年很不順，今天去拜關聖帝君時，記得行跪拜禮，並先自我反省懺悔，請關聖帝君高抬貴手，而自己未來會修口修德，不只能平安度過農曆七月，未來的半年也會擺脫衰運，愈來愈順。

彭宏毅設計的立桃造型，以機器加人工，每個壽桃外形、重量和內餡都一致。（記者陳鳳麗攝）

兩個師傅加上機器，就能在6分鐘做好300個壽桃。（記者陳鳳麗攝）

壽桃單個包裝內放脫氧劑，都靠機器來完成。（記者陳鳳麗攝）

為了量產而以人工加機器生產壽桃，彭宏毅說每台車300個壽桃，6分鐘就製作好，再放入蒸籠蒸6分鐘就完成。（記者陳鳳麗攝）

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