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    首頁　>　南投縣

    異相？日月潭又見台灣鯛群體「浮頭」 專家說真相

    日月潭水域最近不時可見台灣鯛一隻接一隻在潭面「浮頭」，好像發生求救訊號般的異象，原因為何？令人關心。（記者謝介裕攝）

    日月潭水域最近不時可見台灣鯛一隻接一隻在潭面「浮頭」，好像發生求救訊號般的異象，原因為何？令人關心。（記者謝介裕攝）

    2022/07/21 07:11

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣最近午後常下起雷陣雨或強降雨，致日月潭水庫水位始終維持在748公尺的滿水位上下，但最近台灣鯛卻出現與去年缺水時期一樣，集體往潭面竄動「浮頭」的異常行為，令當地漁民疑惑、不解。

    據日月潭養殖專家賴福進長期觀察、研究，目前已排除與地牛翻身有關外，也研判，可能是因天氣過於爆熱，在大氣壓力下，潭面下水域環境也變得悶熱，台灣鯛魚群之間才會散發出「缺氧」的危險訊號，進而一隻接一隻往潭面「浮頭」，應可看作是其求生的一種本能發揮或習性。

    去年遭受嚴重乾旱，南投、埔里、竹山等地區溪流，均曾發生魚蝦大量暴斃意外，南投縣環保局就魚體及水質採樣檢測，結果並未檢出含有化學或重金屬等有毒物質，且正常情況下，魚蝦須在水溶氧量5以上才能存活，上述發生魚蝦暴斃的水域均在4以下的橘紅色危險值，遂判定死因並非環境污染，而是「缺氧」才是關鍵所在。而日月潭水庫在去年4月間，水位也曾降至736公尺，距滿水位748.48公尺，相差12餘公尺，當時台灣鯛也曾多次出現成群結隊「衝」潭面的異象，最後也被認定與低水位造成水溶氧量不足有關。

    不過，目前的日月潭水庫都維持在滿水位的水平，為何台灣鯛仍出現「浮頭」怪象？加上從7月14日以來，台灣東部海域陸陸續續發生多起有感地震，民眾才會將原因與地震產生聯想，但也立即被專家否定。

    日月潭養殖專家賴福進說，魚類會離開原來棲息的水層浮到表面，不外乎是棲息的水層環境或身體健康產生了變化，且只有台灣鯛「浮頭」，其他魚種沒有，若是與地震有關，絕不可能只有單一魚種有感應。

    其次，台灣鯛適應的水溫約在攝氏24到32度之間，但入夏以來，隨著溫度愈高，台灣鯛「浮頭」情形也愈頻繁，尤其最近幾日天氣爆熱，體感溫度一度達攝氏39度，也不時可見潭面出現艷陽高照的太陽像「荷包蛋」倒映的奇景，致棲息環境也變悶熱，連帶還有缺氧之虞，均可能是其集體游到潭面呼吸清新空氣，形成「浮頭」異象的主因，所以外界無須過度擔憂。

    日月潭水域最近不時可見台灣鯛一隻接一隻在潭面「浮頭」，好像發生求救訊號般的異象，原因為何？令人關心。（記者謝介裕攝）

    日月潭水域最近不時可見台灣鯛一隻接一隻在潭面「浮頭」，好像發生求救訊號般的異象，原因為何？令人關心。（記者謝介裕攝）

    炎炎夏日，日月潭水域驚見台灣鯛成群在潭面「浮頭」的異常現象，引發外界關注。（記者謝介裕翻攝）

    炎炎夏日，日月潭水域驚見台灣鯛成群在潭面「浮頭」的異常現象，引發外界關注。（記者謝介裕翻攝）

    炎炎夏日，日月潭水域驚見台灣鯛成群在潭面「浮頭」的異常現象，引發外界關注。（記者謝介裕翻攝）（記者謝介裕攝）

    炎炎夏日，日月潭水域驚見台灣鯛成群在潭面「浮頭」的異常現象，引發外界關注。（記者謝介裕翻攝）（記者謝介裕攝）

    艷陽高照，日月潭水域倒映出太陽像「荷包蛋」景觀，酷熱程度可見一斑。（記者謝介裕攝）

    艷陽高照，日月潭水域倒映出太陽像「荷包蛋」景觀，酷熱程度可見一斑。（記者謝介裕攝）

    艷陽高照，日月潭伊達邵纜車站水域乍現太陽折射情景，更讓人覺得好熱、好剌眼。（記者謝介裕攝）

    艷陽高照，日月潭伊達邵纜車站水域乍現太陽折射情景，更讓人覺得好熱、好剌眼。（記者謝介裕攝）

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