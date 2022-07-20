「花和尚」五色鳥啄樹洞築巢 親鳥餵食展現軟體功

五色鳥銜來肥肥的昆蟲，給雛鳥當午餐。（圖由曾海山提供）

2022/07/20 15:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有「花和尚」、「台灣擬啄木」之稱的五色鳥，目前還是育雛期，位在中興新村役政署外的一棵枯木近日成為五色鳥育雛的窩，親鳥打洞鑽出雛鳥孵化成長的地方，親鳥每天覓食返回餵雛鳥，還會展現軟Q身段，鑽進樹洞清理環境，而雛鳥被養大養壯，今日已在洞口探出頭，溫馨的畫面都被攝影愛好者曾海山捕捉，他說，五色鳥育雛的過程，讓人感受到動物界濃濃的親情。

五色鳥身上有5種顏色而得名，即除了身體的綠色外，頭頸還有黃、藍、紅、黑色羽毛，羽毛艷麗，是鳥界的名模，很多攝影愛好者都會拍攝，尤其是3、4月到8月底的育雛期，更是大家忙著守候拍攝的熱門期間。最近在中興新村役政署辦公室外的一棵枯木，即吸引不少好攝者前來守候，大家都是要捕捉親鳥育雛的溫馨畫面。

攝影愛好者曾海山今天以不驚擾五色鳥的距離，等候親鳥回巢餵食雛鳥，果然不到中午就拍到親鳥返回餵食的鏡頭及初長成的雛鳥探出頭看世界的萌樣。曾海山說，親鳥在樹幹打洞築巢，雛鳥在此孵化並成長，今天拍到的是親鳥銜回一隻昆蟲當雛鳥的午餐，有著一對透明翅膀的昆蟲就這樣變成雛鳥的餐點。

親鳥在餵食之餘，還會表現其軟Q身段，鑽進樹洞清理環境，據了解親鳥會把洞內雛鳥的食物殘渣、排遺等物，帶出洞外丟棄，保持巢內的清潔，除為了雛鳥的健康，也避免有異味招來其他動物的覬覦。

五色鳥親鳥鑽進樹洞餵食孩子。（圖由曾海山提供）

親鳥餵飽孩子據了解還會幫忙清理環境，然後才鑽出樹洞飛走，身段軟Q。（圖由曾海山提供）

吃飽的五色鳥雛鳥探頭觀看新的世界。（圖由曾海山提供）

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