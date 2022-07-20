草屯血案頭7！傳賴敏男傷勢好轉 地方人士集氣祈福

賴敏男在雙冬國小設獎助學金，並捐救護車給雙冬消防分隊，傳出傷勢有進步，地方都說，老天會眷顧行善的好人。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2022/07/20 12:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮康建生技公司遭李鴻淵持槍射殺造成4死1重傷，重傷的是人稱「賴博士」的公司負責人賴敏男，今日是4名死者的頭七日，也傳出賴敏男傷勢好轉，昏迷指數從5分進步到8分，偵辦日夜不歇的檢警士氣大振，而由賴男捐贈救護車的雙冬消防分隊和地方人士持續為其祈福，希望他能早日康復。

在地方上十分受敬重的賴敏男，是在921大地震發生前，將公司遷至草屯鎮雙冬里的老家，當時他已在苗栗購地，等經費籌足後要在苗栗的土地蓋新廠房，但921大地震發生後，草屯鎮受災嚴重，看到家鄉百廢待舉，才決定留在草屯發展，成為地方創生的先驅者，賴敏男樂善好施，捐給雙冬國小100萬元成立教育獎助學基金。而他2019年8月也紀念過世的愛妻，也以其妻蔡明珠的名義捐給雙冬消防分隊救護車，而這部車目前服勤中。

槍擊命案發生當天，雙冬消防分隊的救護車也有出動，賴敏男是由碧興消防分隊救護車，飛馳送草屯鎮佑民醫院急救，兩分隊的隊員也都為他祈禱，而得知他的傷勢有進步，隊員們都說會繼續集氣祈福。

康建生技槍擊命案發生進入第7天，今天是賴敏男的胞弟、女兒，及公司資深幹部張姓會計和劉姓課長的頭七，賴敏男傷勢傳出好消息，地方民眾都說，老天一定會保佑行善積德的好人。而南投檢警到今天仍日夜不停歇調查該案，除李鴻淵被搜出的槍彈送刑事局鑑驗，有關其槍彈來源，幕後是否有藏鏡人都是調查重點，檢警聽到賴敏男傷勢有好轉也都士氣大振。

4名死者中的賴敏男胞弟賴鋕卿，並不是8年前李鴻淵涉殺人未遂案的證人，但仍遭兇狠開槍，由於有當年作證的人被李鴻淵放過，何以與該案無關的人卻被射殺，是否李鴻淵選擇射殺對象仍有更可怕的理由，目前也是檢警調查的重點之一。

康建生技公司發生槍擊命案後，20日是4名死者的頭七，重傷的負責人賴敏男傳出傷勢有好轉，檢警士氣大振，地方人士也說，會持續為其祈禱，老天一定會保佑行善積德的好人。（記者陳鳳麗攝）

賴敏男3年前以過世的妻子名字，捐給雙冬消防分隊的救護車。（資料照）

槍擊命案發生的傍晚，由碧興消防分隊送賴敏男至醫院急救。（民眾提供）

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