阿飄？南投工業區多部車夜半急剎 警員巡邏找真象…為他捏冷汗

值深夜時刻，南投警方協助民眾撿拾散落在南投市南崗工業區對外要道南崗2路馬路上的物品情形。（記者謝介裕翻攝）

2022/07/20 11:05

〔記者謝介裕／南投報導〕「哇！大半夜的是人還是阿飄嗎?」，南投市南崗2路昨（19）日凌晨近1時許，突然有多部車輛同時出現緊急煞車、閃避的動作，連巡邏警車也不例外，原來是驚見馬路中央有晃動影像，駕駛民眾才減速並緩慢趨近仔細一瞧，結果竟是1位老翁在路上撿拾散落物，不但險象環生，也令用路人嚇出一身冷汗！

值深夜時段，光線昏暗，又俗稱「鬼月」的農曆七月即將到來，以致駕駛民眾遠觀馬路上有晃動的影像，一度也都覺得毛毛的，還好最後確定並非遇上不好的東西，也才鬆了一口氣。

南投分局半山派出所員警見狀則將巡邏車停放於散落物前方並開啟警示燈，且擺設交通錐提醒車輛減速慢行，並一邊幫忙清理散落物，一邊探詢原因，也才了解老翁是徒步推車沿路撿拾資源回收物品，因重心不穩，倒車時手推車上物品才不慎散落至路中，員警在協助後，也提醒老翁務必要將資源回收物品堆疊綑綁好，以免再度掉落，危害自身與他人安全。

南投分局說，南崗2路是南崗工業區進出要道，夜間下班後，車輛較白天少，相對地行車速度也會較快，此次老翁撿拾散落物未衍生其他交通事故，可說是不幸中之大幸，同時呼籲駕駛人夜間行車應開啟大燈並注意前方道路狀況，行人、機慢車也應靠路邊行走（駛），並穿著明亮鮮豔服裝或使用反（發）光物品警示來車，避免發生交通事故，確保行車安全。

值深夜時刻，南投警方協助民眾撿拾散落在南投市南崗工業區對外要道南崗2路馬路上的物品情形。（記者謝介裕翻攝）

南投市南崗工業區對外要道南崗2路白天車流量相當繁多。（記者謝介裕攝）

南投縣警察局南投分局半山派出所員警的機警及敏銳度，成功排除南投市南崗2路散落物可能引發的交通事故危險。（記者謝介裕攝）

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