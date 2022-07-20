為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    南投野放石虎遭狗群咬死 雞舍若遭侵擾可通報助補強圍籬

    南投野放石虎「永哥」遭狗群攻擊致死，集集特生中心呼籲，民眾雞舍若遭遇石虎侵擾可進行通報，可獲協助補強圍籬，避免石虎入侵與家禽損失。（林務局提供）

    南投野放石虎「永哥」遭狗群攻擊致死，集集特生中心呼籲，民眾雞舍若遭遇石虎侵擾可進行通報，可獲協助補強圍籬，避免石虎入侵與家禽損失。（林務局提供）

    2022/07/20 08:37

    〔記者劉濱銓／南投報導〕集集特生中心野放追蹤的保育類石虎「永哥」，7月6日遭南投某雞舍的狗叼回，由於「永哥」相當健壯，研判是遭野狗群攻擊而死，特生中心說，石虎為了覓食容易入侵雞舍，若有雞舍遭遇石虎危害，應通報特生中心或縣市政府農政單位，以便輔導補強圍籬，還可獲得生態給付，減少損失，除避免石虎侵擾，也能讓石虎繼續在野外生存。

    特生中心表示，過去南投中寮鄉野放的石虎「永哥」、「盛哥」，就常在雞舍周邊環境出沒，或出現侵擾雞舍行為，且石虎活動具有領域性，公石虎「永哥」與「盛哥」竟曾相距僅500公尺，就是因為附近有雞舍可覓食，2隻石虎才會如此接近。

    「永哥」還因常常在不同的雞舍出現，被戲稱是「雞農仲介」，惟大多數遭石虎入侵的雞舍都是小規模飼養，並非大型養雞場，因此圍網設施較為簡易，容易遭石虎入侵，有時雞舍主人為防止遭石虎等動物滋擾，會以毒餌或獸鋏捕捉，但此舉卻會傷害石虎生存。

    石虎覓食喜歡吃鼠類及其他野生小動物，若雞舍防護不夠周全，附近又有石虎棲地，就容易吸引石虎入侵吃家禽，形成人與石虎的衝突，民眾的雞舍如遭到石虎危害，家禽出現損失就可通報，如確認為石虎入侵，可獲3000元生態給付，若配合架設攝影機拍到石虎，還能再獲1萬元獎勵金，並提醒犬隻不要放養，更不能棄養，以防野生動物遭遇犬殺危害。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    議員質疑苗縣石虎族群成長有限 建議成立復育中心
    2022/05/06 16:40

    議員質疑苗縣石虎族群成長有限 建議成立復育中心
    區間測速1個月取締1561件 卓蘭鎮代會要求取消或提高速限
    2022/05/06 14:33

    區間測速1個月取締1561件 卓蘭鎮代會要求取消或提高速限

    高波動、高通膨環境下 這檔基金獲青睞！
    南投實施保護石虎棲地方案 最高獎金10萬元
    2022/05/02 16:48

    南投實施保護石虎棲地方案 最高獎金10萬元
    媽媽妳在哪？苗栗後龍發現落單石虎小兄妹 轉送特生中心
    2022/04/20 18:53

    媽媽妳在哪？苗栗後龍發現落單石虎小兄妹 轉送特生中心
    苗縣野生動物友善通道完工436天 首次記錄石虎穿越上方被質疑效果
    2022/04/19 14:50

    苗縣野生動物友善通道完工436天 首次記錄石虎穿越上方被質疑效果
    南投保護石虎棲地 63位農民土地拍到石虎
    2022/04/12 17:32

    南投保護石虎棲地 63位農民土地拍到石虎
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播