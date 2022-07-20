南投野放石虎遭狗群咬死 雞舍若遭侵擾可通報助補強圍籬

南投野放石虎「永哥」遭狗群攻擊致死，集集特生中心呼籲，民眾雞舍若遭遇石虎侵擾可進行通報，可獲協助補強圍籬，避免石虎入侵與家禽損失。（林務局提供）

2022/07/20 08:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕集集特生中心野放追蹤的保育類石虎「永哥」，7月6日遭南投某雞舍的狗叼回，由於「永哥」相當健壯，研判是遭野狗群攻擊而死，特生中心說，石虎為了覓食容易入侵雞舍，若有雞舍遭遇石虎危害，應通報特生中心或縣市政府農政單位，以便輔導補強圍籬，還可獲得生態給付，減少損失，除避免石虎侵擾，也能讓石虎繼續在野外生存。

特生中心表示，過去南投中寮鄉野放的石虎「永哥」、「盛哥」，就常在雞舍周邊環境出沒，或出現侵擾雞舍行為，且石虎活動具有領域性，公石虎「永哥」與「盛哥」竟曾相距僅500公尺，就是因為附近有雞舍可覓食，2隻石虎才會如此接近。

「永哥」還因常常在不同的雞舍出現，被戲稱是「雞農仲介」，惟大多數遭石虎入侵的雞舍都是小規模飼養，並非大型養雞場，因此圍網設施較為簡易，容易遭石虎入侵，有時雞舍主人為防止遭石虎等動物滋擾，會以毒餌或獸鋏捕捉，但此舉卻會傷害石虎生存。

石虎覓食喜歡吃鼠類及其他野生小動物，若雞舍防護不夠周全，附近又有石虎棲地，就容易吸引石虎入侵吃家禽，形成人與石虎的衝突，民眾的雞舍如遭到石虎危害，家禽出現損失就可通報，如確認為石虎入侵，可獲3000元生態給付，若配合架設攝影機拍到石虎，還能再獲1萬元獎勵金，並提醒犬隻不要放養，更不能棄養，以防野生動物遭遇犬殺危害。

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