雲霧似乾冰「透心涼」 南投大崙山美又消暑掀登山潮

南投縣鹿谷鄉大崙山雲霧似浪濤在山巒間流動起伏，美不勝收。（圖由林建興提供）

2022/07/20 07:32

〔記者謝介裕／南投報導〕熱浪來襲，海拔標高1500公尺的南投縣鹿谷鄉大崙山，因白天溫度多半在攝氏20至22度之間，比山下動輒32度起跳的高溫，至少相差10度以上，終日雲霧繚繞，置身其中宛如被「乾冰」一圈又一圈圍繞，豈是涼爽足以形容？以致學生們放暑假以來，連平常日也吸引絡繹不絕的攬勝人潮，瞬間爆紅成為親子登山、健行的熱門路線。

小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興說，大崙山昔日滿山遍野都是樟樹，清朝時稱大半天，半山腰叫做小半天，日治時期樟樹全被砍光後，一度被叫作「樟空山」，以形容山頭光禿模樣，直至1992年農友配合南投縣政府「混農林業」政策廣泛種植茶樹與銀杏，在地的竹林、竹豐、和雅等3村民眾也組成小半天休閒農業區發展協會，歷經30年來努力，才使得原本光溜溜的山景變成今日綠意盎然的美景，更凸顯大崙山自然景觀及山林生態可貴的一面。

尤其，邁入七月夏季以來，白天往往艷陽高照，中午過後則常下起雷陣雨，還好來得快去的也快，不但沒有災情發生，還使得山頭上的雲霧也更加萬化多端，一下子似浪濤般在山巒疊嶂中竄動起伏，一下子又隨風聚集、堆疊，好像電視綜藝節目的「乾冰」效果，不斷地從身邊飄過，讓山友們在觀看氣象風起雲湧之際，更多了一股「透心涼」之感，叫人暑氣全消！

林建興表示，大崙山對外產業道路狹小彎曲，且夜間照明設備不理想，加上目前夏季雷陣雨型態氣候未轉變前，幾乎每天從上午9時起就會開始籠罩在一片雲霧之中，且久久不會散去，也是讓前來的民眾覺得又美又涼快的主因，但提醒民眾一定要注意路況及天氣變化，最好能在夕陽西下前先下山，才是確保快樂出門、平安返家之道。

南投縣鹿谷鄉大崙山連平常日也出現車潮，置身在雲霧如乾冰環境中，令人暑氣全消。（圖由林建興提供）

南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏及茶樹形成的綠意盎然景緻，吸引民眾駐足觀賞。（圖由林建興提供）

南投縣鹿谷鄉大崙山籠罩在一片雲霧之中情景。（圖由林建興提供）

南投縣鹿谷鄉大崙山連平常日也出現車潮，置身在雲霧如乾冰環境中，令人暑氣全消。（圖由林建興提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法