網友臉書留言「你家人會死光光」 草屯鎮長參選人曾煌棊報警

有網友在草屯鎮長參選人曾煌棊的臉書留言恐嚇全家死光光。（曾煌棊提供）

2022/07/19 18:55

〔記者佟振國／南投報導〕民進黨南投縣草屯鎮長參選人曾煌棊個人臉書，今天凌晨遭網友留言「你家人會死光光」等恐嚇字句，認為對其個人的批評都可以接受，但不容家人安危受威脅，因此今天下午前往草屯分局報案，也呼籲民眾能夠理性，面對恐嚇威脅的言論，任何一位草屯人都不應該姑息。

投入年底草屯鎮長選舉的曾煌棊，近來透過臉書分享勤跑基層並與鄉親互動的點滴，本月５日則是貼出從惠德宮向關聖帝君稟報後出發，展開草屯街區徒步拜訪的行程，今天凌晨卻有網友留言「你家人會死光光」、「挖了你家死光光」等恐嚇言論。

曾煌棊表示，與這位網友素昧平生，平時也沒有與人結怨，但看到這番言論，很難不往選舉競爭的方向去聯想，尤其草屯才剛發生過重大槍擊命案，考慮到家人安危，還是決定報警處理。

曾煌棊說，他非常歡迎大家針對草屯的公共議題進行理性討論，有任何批評指教，他也都願意接受，但是面對恐嚇威脅的言論，任何一位草屯人都不應該姑息。

曾煌棊指出，他不只是鎮長參選人，更是3個孩子的父親，批評他個人沒關係，但絕不同意有人利用恐嚇言論或暴力威脅試圖傷害家人，這也是在破壞草屯的民主。

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