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    首頁　>　南投縣

    「跑山獸」才完成5天4夜南二段 僅休1天趕赴馬崙山搜尋山友

    「跑山獸」羅培德在馬崙溪谷尋獲失聯多日的粘姓男子。（羅勃．依婉提供）

    「跑山獸」羅培德在馬崙溪谷尋獲失聯多日的粘姓男子。（羅勃．依婉提供）

    2022/07/19 18:30

    〔記者佟振國／南投報導〕真的好遺憾！台鐵彰化站員工粘姓男子日前獨攀谷關七雄之一馬崙山失聯已6天，家屬尋求「跑山獸」羅培德協助，他17日才完成5天4夜的南二段行程下山，昨天只休息1天，趕緊在家針對失聯的粘男相關訊息做分析研判，研擬3條搜尋路線，今天一早就趕往馬崙山，近中午就在馬崙溪谷一處瀑布下方水潭發現粘男，已經不幸身亡，讓他相當遺憾難過。

    羅培德妻子羅勃．依婉表示，粘男攀登馬崙山失聯多日，家屬透過臉書私訊盼求協助，但他上週前往攀登南二段，無法立即提供協助，17日（週日）下午結束5天4夜的行程返家，得知家屬的焦急煎熬，在只休息1天的情形下，今天一早還是決定上山幫忙。

    羅培德昨天在家將日前粘男失聯的地點、手機基地台訊號等資料進行分析研判，以馬崙山三角點為中心，規劃研擬3條搜尋路線，今天上午第1條路線沿著馬崙溪谷向下搜尋，也比對自己的手機基地台訊號、位置，以自身腳程步行約1個半小時，上午11點多就在馬崙溪谷的一處瀑布下方水潭尋獲漂在水上的粘男，已經不幸死亡，為粘男的遺體固定覆蓋，再將GPS定位提供台中市消防局，遺體須先搬運至空曠地點，明天上午申請直升機吊掛。

    上午都守在谷關消防隊的羅勃．依婉難過表示，還是沒有等到好消息，從粘男遺留的飲料等物品研判，應該不是為了尋找水源，迷途要找路下山的可能性較大，溪谷有多處濕滑峭壁，可能不慎滑倒發生意外。

    「跑山獸」羅培德在馬崙溪谷的一處瀑布下方水潭發現粘男的遺體。（羅勃．依婉提供）

    「跑山獸」羅培德在馬崙溪谷的一處瀑布下方水潭發現粘男的遺體。（羅勃．依婉提供）

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