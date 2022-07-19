南投+509 衛局抽驗食品166件、1件大白菜農藥殘留不合格

南投縣衛生局公布縣內今日確診新增509例等相關資料。（圖由南投縣衛生局提供）

2022/07/19 15:35

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣今日確診人數509例，累計確診人數6萬7911例。另據衛生局統計，近半年來，總共抽驗食品166件，僅1件大白菜農藥殘留檢驗不符規定，經查不合格產品來自外縣市，依源頭管理移請所轄縣市衛生局處辦。

南投縣衛生局以往都會在端午節、中秋節或農曆春節等重大節日，深入各大賣場或傳統市場稽查食品原料或相關蔬果及肉品，惟在新冠疫情衝擊下，民眾為避免外食產生無謂的接觸，抑或是因家中有確診者而被迫處於居家隔離或自我健康管理的狀態下，以致在家烹煮的頻率相對提高，衛生局也特別展開食品安全衛生稽查，從1至6月間抽驗豬肉、牛肉、魚肉及水產品等76件，檢驗項目包括動物用藥多重殘留，結果均符合標準，另抽驗蔬菜水果合計90件，其中，有1件大白菜農藥殘留過多不合格，已要求業者改善。

南投縣衛生局長陳南松表示，消費者購買食材前，應計畫好烹煮及食用的份量，購買後之食材應儘速放入冰箱冷藏或冷凍貯存，冰箱也應避免存放過多的食材導致冷卻效果不佳，造成微生物滋長，如廁後及處理不同食材前，應以肥皂澈底洗淨雙手，海鮮及肉類產品也務必要徹底加熱，切勿追求口感而忽略潛在的中毒風險，並遵守5要原則「要洗手」、「要新鮮」、「要生熟食分開」、「要澈底加熱」、「要注意保存溫度」，以保障食用安全，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽衛生局服務專線049-2231994。

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南投縣衛生局針對市售蔬菜水果及肉類產品進行抽驗。（圖由南投縣衛生局提供）

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