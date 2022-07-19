好克難！191年藍田書院 驚見屋梁綁塑膠袋防漏水

南投縣定古蹟藍田書院外觀保存完善又整潔。（記者謝介裕攝）

2022/07/19 10:59

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣定古蹟藍田書院，創建迄今已有191年歷史，惟近10年來，經常外面下大雨、裡面就下小雨，飽受雨水滲漏之苦，甚至危及書院梁柱結構安全之虞，還驚動中央文化部關心，加上前行政院中辦執行長蔡培慧積極陳情及爭取下，終獲470萬元經費補助，令書院十分感激，也盼此次經費到位後，滲漏問題能一勞永逸解決。

藍田書院又稱文昌祠，主祀文昌帝君，創建於清道光11年（西元1831年），擁有「南投首學」美譽，其過去的歷史對南投縣之文教發展有相當程度影響，且與草屯登瀛書院、集集明新書院並列為南投縣3大古蹟書院，其藍田寓意「藍田種玉」，以教育後代就像種玉一般，希望能青出於藍，因此定名為「藍田書院」，外環以牆圍繞，結構壯麗，屬於三合院式的對稱型態，殿內更擁有精緻的木雕藝術裝飾，以及清代留下來的多幅古匾，極具歷史價值。

在書院擔任20年志工的吳昭俊表示，書院礙於是古蹟因素，不能大規模修繕，往往都採貼膏藥方式，哪邊漏水或蟲蛀就補哪邊，未能找到真正的病灶斷根，加上近10年來大小地震不斷，才使得滲漏問題日益嚴重，部分屋簷、梁柱甚至出現綁塑膠袋接滲漏的奇景，讓他在向民眾導覽解說書院時也都有難為情，一來是怕漏水滴到參訪民眾，有失禮貌，其次，院內匾額、書畫也都具有悠久歷史，藉此也可達到防水滲漏的保護作用，如今中央來文同意補助經費修繕，對書院而言，真可謂是及時雨！

書院部分人員也透露，書院漏水問題由來已久，也曾向許多機關團體或民意代表陳情，但以蔡培慧最令人感動，今年2月她尚擔任行政院中辦執行長接獲陳情後，立即安排文化部文資局會勘，並找出地震搖晃、拉扯與久受白蟻蛀蝕，係滲漏兩大主因，隨即在7月15日接獲緊急搶修補助經費核定的公文，效率之高實叫人刮目相看。

針對藍田書院修繕經費補助一事，蔡培慧表示，她會勘時抬頭一見屋梁綁著防滲漏塑膠袋，如此的克難，實令人心疼，也更加堅定協助爭取經費的決心，不過，她不敢居功，謙卑地說，這是大家共同努力的成果，此案補助470萬元，中央負責75％經費補助即325.5萬元，其餘由地方籌措，更何況，藍田書院不只是文化資產，更是陪伴南投鄉親成長的老朋友，值得大家好好珍惜、愛護。

南投縣定古蹟藍田書院志工吳昭俊為書院導覽解說情形。（記者謝介裕攝）

前行政院中辦執行長蔡培慧會勘南投縣定古蹟藍田書院滲漏水問題。（記者謝介裕翻攝）

南投縣定古蹟藍田書院滲漏嚴重，部分屋梁還以綁上塑膠袋防漏，克難程度可見一斑。（記者謝介裕攝）

前行政院中辦執行長蔡培慧會勘南投縣定古蹟藍田書院，抬頭一見屋梁綁著塑膠袋滲漏，令人吃驚又心疼。（記者謝介裕翻攝）

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