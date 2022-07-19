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    首頁　>　南投縣

    南投垃圾「空戰」過招！縣長與竹山鎮長各發「一封信」叫陣

    南投縣長林明溱「給縣民的一封信」中，對處理垃圾問題而打算建置綠能中心的計畫停擺，有諸多感慨之語。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣長林明溱「給縣民的一封信」中，對處理垃圾問題而打算建置綠能中心的計畫停擺，有諸多感慨之語。（記者謝介裕翻攝）

    2022/07/19 07:15

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣長林明溱最近在「給南投縣民的一封信」中，感嘆「綠能中心」計畫停擺，因挑起垃圾處理的敏感問題，使得縣府及竹山公所隔空上演一場「高來高去」文宣戰，鎮長陳東睦在堅決表達守護竹山家園立場之餘，也不酸一下代表國民黨角逐下屆竹山鎮長的參選人林孟麗，應該會承襲林縣長的政策，大力支持綠能中心建置在竹山的計畫，讓全縣垃圾都進竹山?

    林明溱在「給南投縣民的一封信」中強調，擔任縣長這8年來，實實在在為南投打拚，相信南投的進步和蛻變大家都看得到，且2任的縣長任期將於今年底屆滿，他也已72歲，本來就可以等待退休，但卸任前仍想解決南投20多年的垃圾問題，以感謝鄉親們對他的愛護與支持。

    縣府環保局遂借鏡歐洲經驗，打算引進最新科技，計畫設置綠能中心，垃圾不用燒，經過分類、處理，可以變成燃料棒，取代燃煤，且6年內可解決本縣垃圾堆置問題，各鄉鎮市公所也不用再陷入垃圾大戰，這麼好的計畫，相信絕大多數的南投鄉親都會支持。

    無奈的是，少數地方首長為了個人政治目的，操弄議題，誤導縣府處理垃圾的本意，導致計畫不得不喊停，讓他十分感慨地表示，南投縣民有48萬多人，只要生活就有垃圾，南投的垃圾更不會因為抗爭而消失，寫這封信的目的，只想告訴大家「我是捲袖做事的林縣長」，本人無愧於心，未來更希望大家集思廣益並跳脫本位主義，以利垃圾難題早日獲解。

    儘管此信內容未指名道姓，但竹山公所也禮尚往來，以鎮長陳東睦名義發出「給親愛的林明溱縣長一封信」中表示，感謝縣長的關心，一提到垃圾處理就想到他，且身為一縣之長，政策決定自有其考量，然而，他身為竹山大家長，也必須為竹山鎮民未來著想，因彼此的立足點不同，所以沒辦法一起為目標努力，但不支持全縣13鄉鎮市垃圾送來竹山的綠能中心政策，就要揹負全縣垃圾無法處的罪名，他及竹山公所都實在無法接受。

    陳東睦再次強調，垃圾是全縣民的問題，不是竹山的責任，絕不容許縣府為了處理縣內目前堆置的20萬噸垃圾，以及未來每日可能產生的360噸垃圾，就犧牲竹山鎮民的健康及家園，相信這也是竹山鎮民共同的心聲，值得縣府及縣長正視。

    南投縣竹山鎮長陳東睦針對縣長「給縣民的一封信」，也反制發出「給親愛的林明溱縣長一封信」，彼此意外隔空上演垃圾文宣戰。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣竹山鎮長陳東睦針對縣長「給縣民的一封信」，也反制發出「給親愛的林明溱縣長一封信」，彼此意外隔空上演垃圾文宣戰。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣府打算在竹山興建「綠能中心」時，引發竹山鎮長陳東睦等各級民代反彈及陳抗。（資料照）

    南投縣府打算在竹山興建「綠能中心」時，引發竹山鎮長陳東睦等各級民代反彈及陳抗。（資料照）

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