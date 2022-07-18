確保觀星品質 南投縣府將成立「天文專業顧問團」

合歡山暗空公園獲國際認證近3年，縣府目前於台14甲線鳶峰停車場進行室內展館及裝置藝術工程，將打造沉浸式互動星空體驗劇場。（記者佟振國攝）

2022/07/18 19:25

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣政府目前積極營造合歡山鳶峰、昆陽兩地的觀星環境與設施，希望配合2022南投星空季揭幕及試營運，成為合歡山觀光新亮點，為確保與持續提升觀星品質及導覽解說教育功能，縣府也透過天文意見領袖座談決議成立「天文專業顧問團」，未來能持續提供公部門在縣內推動天文軟硬體建設等領域更專業的諮詢與建議。

為推動觀星旅遊，縣府目前裝修鳶峰室內展館及裝置藝術工程，並再投入1450萬元，委託工業技術研究院在鳶峰打造沉浸式互動星空體驗劇場，以及昆陽增設觀星與解說設施，工程已在上月中旬發包動工，盼為合歡山的觀星服務再加分。

縣府也與國立暨南國際大學、仁愛鄉公所、南投縣觀光產業聯盟、清境觀光協會、清境永續發展協會及包括台北市天文協會等縣市天文協會代表，舉行天文意見領袖座談，會中決議成立「天文專業顧問團」，推選台北市天文協會理事長劉志安擔任顧問團長，未來由縣府定期召集會議，對於縣內推動天文軟硬體建設、觀星旅遊、導覽解說、天文教育等範疇提供諮詢與建議。

縣府觀光處指出，為確保合歡山暗空公園觀星品質，目前已制定南投縣合歡山暗空公園管理自治條例，從台14甲線22.1公里（鳶峰停車場以下2公里），到台14甲線27.5公里，道路中線向兩側延伸500公尺，加強燈光管制、停車3分鐘內關大燈、禁止露營、野炊、升營火、製造噪音、任意停車，也不能設攤營業或操作空拍機等。

台14甲線昆陽停車場內的原昆陽派出所建築由縣府整建完成，後續將規劃觀星與解說設施。（記者佟振國攝）

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