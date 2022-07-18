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    首頁　>　南投縣

    選務繁重+疫情影響 南投五合一選務人員尚缺3千餘人

    南投縣政府允諾全力協助招募五合一選舉選務人員，以利選務工作進行。（記者謝介裕攝）

    南投縣政府允諾全力協助招募五合一選舉選務人員，以利選務工作進行。（記者謝介裕攝）

    2022/07/18 07:07

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣長、縣議員、13鄉鎮市長及代表、村里長等五合一選舉，南投縣選委會已擬好進度作業表，其中，投開票所選務人員預計招募7849人，目前有4507人允諾出任，但仍不足3342人，令選委會十分頭痛，縣府得知此事後表示，一定會全力動員所屬機關單位人員參與，以利選務工作進行。

    依選罷法規定，投開票所選務人員之中，必須要有二分之一的人具備公教人員身分，且依投開票所公民投票數多寡，配置的人力也從9至15人不等，但截至今日止，願意擔任選務人員的4507人之中，教師僅720人，顯示教師參與意願不再像過去哪麼「任勞任怨」。

    五合一選舉就代表會有5種選票，據了解，選舉過程中，除了可能出現選民領錯票、投錯票匭等狀況外，萬一剩餘票數與投票數、選舉名冊不符，抑或是發生選票短少等意外或糾紛時，更可能害到選務人員本身吃上官司，加上疫情因素，均是公教人員對於選務工作抱持能閃則閃、敬謝不敏的主因。

    南投縣選委會表示，該會已將各鄉鎮市公所選務人員招募困難一事，向縣府高層回報，縣府秘書長洪瑞智也同意協助，待7月底公所彙報招募不足的確實數據後，再與縣府民政、教育等相關單位開會，務必協調出各機關補足法定應有的人力比率。

    此外，依南投縣選委會五合一選舉進度作業表，8月18日發布選舉公告、8月29至9月2日公告五合一候選人申請登記、10月14日審定候選人資格、10月21日辦理五合一選舉候選人號次抽籤、11月8日公告選舉人名冊及公開陳列覽、11月22日公告選舉人數，並在11月26日進行投開票作業。

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