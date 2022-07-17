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    「牛樟芝之父」賴敏男重傷 民俗專家︰公司小門在虎邊養虎為患

    「賴博士」921大地震後在故鄉當地方創生的先驅，樂善好施。（資料照）

    「賴博士」921大地震後在故鄉當地方創生的先驅，樂善好施。（資料照）

    2022/07/17 17:50

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕槍手李鴻淵近距離開槍射殺造成康建生技公司4死1重傷，其中重傷的是康建生技董事長賴敏男，子彈從左耳後穿入，幸運地子彈轉彎未射入腦部，卡在左眼眶旁的肌肉層，保住一命。賴敏男捐獎學金、救護車，民俗專家廖大乙說，賴敏男行善積德因此逃過死劫，不過他的公司大門邊開一扇小門，小門位置正好在虎邊，養虎為患，且今年是虎年容易傷到女性。

    人稱「賴博士」的賴敏男是農業生技專家，921大地震那年將公司暫時搬回故鄉雙冬里的老家，想等籌夠錢再於苗栗蓋廠房，但因一場大地震改變想法，決定留在故鄉重建，並帶領做地方創生。而他樂善好施，不只捐獎學金、捐救護車，且力挺警察當過警友站長，是雙冬里民的驕傲。

    民俗專家廖大乙說，「賴博士」做了很多善事，因此在此次的槍擊案逃過死劫，此次槍擊案在辦公室有3人被兇手開槍射殺，2名女性死亡，他則因子彈轉彎未射入腦部，得以存活下來。

    廖大乙也說，賴敏男公司的地理非常好，興建公司時應該也找地理專家看過，建築物四水歸堂、玉帶環腰，前方流動的水帶財，因此公司很賺錢，但美中不足的是大門邊開的小門位在虎邊，容易「養虎為患」，易犯小人。而今年是虎年開在虎邊的小門，則對女性更為不利。

    民俗專家廖大乙說，康建生技公司的地理非常好，美中不足是是大門邊的小門開在虎邊，易養虎為患，虎年則對女性較不利。（記者陳鳳麗攝）

    民俗專家廖大乙說，康建生技公司的地理非常好，美中不足是是大門邊的小門開在虎邊，易養虎為患，虎年則對女性較不利。（記者陳鳳麗攝）

    廖大乙說，康建生技的地理很好，只是小門開錯邊。（記者陳鳳麗攝）

    廖大乙說，康建生技的地理很好，只是小門開錯邊。（記者陳鳳麗攝）

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