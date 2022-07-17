降溫15度的涼爽！溪頭遊客大爆滿 日月潭倒影「荷包蛋」嚇跑遊客

今日艷陽高照，溪頭湧現避暑遊玩車潮。（記者謝介裕攝）

2022/07/17 12:59

〔記者謝介裕／南投報導〕炎炎夏日，溪頭一早即湧現人車潮，反觀，日月潭在艷陽高照下，體感溫度從攝氏32度至39度不等，與溪頭僅23、4度相較，體感溫度最多相差15度之多，熱到連遊客也退避三舍，南投縣內最熱門的2處景點在同樣的星期假日遊客量卻罕見地出現大落差，豈是冷熱兩樣情足以形容?

隸屬台大實驗林管處管轄的溪頭自然教育區，包括委外經營的停車場在內，園區最多可容納約1500部車輛，今日與往常一樣從上午7時開放入園營運後，車子便一輛接著一輛而來，迄上午10時許，短短3個小時，園區即公告停車位巳滿，且從步道迄大學池等景點，也處處可見登山、健行人潮，其中，不乏一家老小同遊，沈浸在林木參天、微風徐徐的涼爽環境之中，好不愜意。

而日月潭隨著艷陽高照，潭面也出現「荷包蛋」般的倒映景觀，彷彿日月潭水庫變成大鍋爐，太陽像是被煮熟的蛋，酷熱程度可見一斑，以致從水社商圈來到伊達邵商圈，遊客都是稀稀落落，連潭面也幾乎看不到船隻遊湖的身影，令商家只能嘆道：天氣實在是太熱了！

台大實驗林管處表示，溪頭自然教育園區全票為200元，每天上午7時開放入園，下午5時後停止售票入園，目前也推出「星光票」措施，民眾只要在下午3至5時期間入園，便享有票價只要100元的星光票優惠，且還可透過手機掃瞄從自動售票機購票入園，不但節省在傳統人工售票口排隊等候的時間，進而達到人車潮分流目的，減少民怨也兼顧防疫效果。

今日艷陽高照，溪頭園區可見民眾搭乘電動車遊園情形。（記者謝介裕攝）

今日艷陽高照，溪頭園區處處可見避暑遊玩人潮。（記者謝介裕攝）

日月潭的潭面出現太陽像荷包蛋的倒映景觀，天氣炎熱程度可見一斑。（記者謝介裕攝）

今日艷陽高照，溪頭公告停車位已滿後，仍可見車輛一部接一部排隊等候入園。（記者謝介裕攝）

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