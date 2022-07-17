草屯4死槍擊案兇手李鴻淵被當職業殺手 原來他常做1件事

地方人士口中「過去常打獵」的李鴻淵，15日下午在台中市一家養生館被捕後，態度還很囂張。（資料照）

2022/07/17 11:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮康建生技4死1重傷槍擊案兇手李鴻淵，以行刑式轟頭手法，有4人都是1槍斃命，被視為職業級殺手，其心狠手辣和槍法準，有地方人士透露，李鴻淵過去常上山打獵，打山豬、飛鼠，長時間的經驗累積練就槍法。惟殺人時凶狠和被剛被捕時的囂張氣焰，都在警方告知「你這樣毫無悔意，會被判死刑」時全消。

55歲的李鴻淵是在本月14日下午，先到康建生技公司的農場，以行刑式槍擊方式，槍殺園藝課長劉慶杉董事長賴敏男的胞弟賴鋕卿，接著才到康建公司開槍射槍會計張嘉綺、董事賴彥予（賴敏男的女兒），兩人都一槍斃命，賴敏男最後現身在辦公室，他朝賴敏男開了兩槍，一槍打偏，一槍打中頭部，子彈卡在顱內送醫手術，目前仍在加護病房。

李鴻淵槍殺被害人的槍法和心狠手辣，一開始都被認為是職業級殺手，後來被捕後大家才知並不是職業殺手，除驚訝他的強大火力，也對他的槍法議論紛紛。

據地方人士透露，李鴻淵喜歡打獵，過去會揪打獵的同好朋友一起上山打山豬、飛鼠等野生動物，打獵時要瞄準獵物開槍，長時間下來讓他練出槍法。

李鴻淵數小時內連續開槍射殺5人，造成4死1重傷，15日下午被逮捕時氣焰高張，看到媒體還能說「大家好」，警方追查槍彈來源時還拚命「練肖話」，而15日晚間移送南投地檢署時，囂張態度全不見，有記者問他：「賴敏男沒有死你知道嗎？」，則低頭不語，有人還發現他眼眶泛紅。

據透露，李鴻淵的態度有180度的大改變，是有警方對他不配合且囂張的態度看不下去，告訴他「你這種態度，判你死刑的機會非常高！」他才臉色大變，並說「我怎麼會殺那麼多人？」

李鴻淵從台中被押回南投縣局時還抬頭挺胸，眼神銳利。（圖由民眾提供）

李鴻淵被移送南投地檢署時，態度大轉變，低頭不語，有人還看到他眼眶泛紅，據傳是因他知道被判死刑的機會非常大。（資料照）

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