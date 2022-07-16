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    槍擊4死招魂「擲15筊才允筊」 家屬怒問李鴻淵：會不會怕死刑

    槍擊4死招魂「擲15筊才允筊」，家屬怒問李鴻淵：會不會怕死刑。（民眾提供，本報合成。）

    槍擊4死招魂「擲15筊才允筊」，家屬怒問李鴻淵：會不會怕死刑。（民眾提供，本報合成。）

    2022/07/16 20:03

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮康建生技公司4死1重傷槍擊案震驚全國，死者賴鋕卿家屬回現場招魂，兒子連擲15筊才擲允筊，完成招魂儀式；民俗專家說，這代表死者有冤屈，希望為他申冤。賴鋕卿女婿認為，這種凶手不應該有律師幫他辯護，大家不應問家屬會不會覺得死者無辜，而是應該去問凶手「會不會怕死刑？」

    賴鋕卿是康建生技創辦人賴敏男的弟弟，他被凶嫌李鴻淵雙手反銬在椅子上，行刑式槍決式轟頭身亡。賴鋕卿兒子、女兒、女婿等人今天下午與法師到現場招魂，領家屬擲筊請死者魂魄跟著家人回家，擲了15次才允筊，招魂儀式才完成。

    賴鋕卿女婿在現場燒冥紙，他說，岳父做人非常好，喜歡幫助別人，常到康建公司幫忙哥哥農場的事務，岳父也很喜歡種東西，來這裡就是做喜歡的事，想不到卻遇到這樣的事。他也說，大家不要問家屬會不會覺得死者很無辜，而是應該去問凶手，做了這些事，會不會怕死刑！像這種壞人做了這樣傷天害理的事，就不應該有律師去幫他辯論。

    民俗專家廖大乙說，民俗上招魂是要連擲3允筊，代表死者的精氣神都有招到，而賴鋕卿家屬連擲那麼多筊，有可能是家屬說得不夠清楚，但最大可能是死者有冤屈，讓家屬用較長的時間才獲允筊，以凸顯自己死得冤枉，期盼在世者為他申冤。

    賴鋕卿家屬到命案現場招魂，連擲15筊才有允筊。（民眾提供）

    賴鋕卿家屬到命案現場招魂，連擲15筊才有允筊。（民眾提供）

    賴鋕卿女婿說，岳父人很好，大家不要問家屬會不會覺得無辜，而應去問凶手會不會怕死刑。（民眾提供）

    賴鋕卿女婿說，岳父人很好，大家不要問家屬會不會覺得無辜，而應去問凶手會不會怕死刑。（民眾提供）

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