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    首頁　>　南投縣

    民眾黨南投市區徒步繞街 傳遞公民權下修18歲聲音

    民眾黨南投縣黨部舉辦「全台大眾走」活動，民眾參與踴躍。（圖由民眾黨提供）（記者謝介裕攝）

    民眾黨南投縣黨部舉辦「全台大眾走」活動，民眾參與踴躍。（圖由民眾黨提供）（記者謝介裕攝）

    2022/07/16 22:13

    〔記者謝介裕／南投報導〕民眾黨南投縣黨部今日傍晚6時許，舉辦「2022全台大眾走」活動，立委蔡壁如也特別到場共襄盛舉，並與民眾一起從位於南投市民族路的黨部集結出發，隨後沿彰南路、三和三路、復興路等道路，在市區徒步繞行，象徽「一步一腳印」的踏實精神，宣揚推廣「永續台灣、世代共行」理念，呼籲各界支持下修18歲公民權，與青年一起共創永續台灣。

    南投縣黨部主委簡千翔指出，年輕人居住大不易的南投，建議能發展低污染的輕工業園區，創造更多的就業機會，盤點閒置空間，蓋更多社會住宅，落實居住正義，以解決青年人口大量外移的現象，同時因南投的教育與長照落後其他縣市許多，需要長遠的規劃，若他有機當選縣議員進入議會殿堂，將發揮他長照與教育方面的專長，讓莘莘學子及長輩們獲更好的照顧。

    蔡壁如表示，透過這次大眾走活動，宣揚民眾黨5大政策主軸「社會安全」、「財政紀律」、「經濟繁榮」、「環境永續」、「居住正義」，對於南投的建設，可以多借鏡台北市，希望能用台北的經驗，在南投來實現。

    仁愛鄉民代表參選人林瑞祥也說，部落一直以來的都希望能夠有新的聲音，藍綠已經太久了，他這次代表民眾黨投入鄉民代表選舉，就是希望給部落一個新的聲音及新的選擇。

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