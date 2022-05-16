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    首頁　>　南投縣

    南投+493！把握治療黃金期 口服抗病毒藥物地圖報恁知

    南投縣衛生局公布縣內口服抗病毒藥物地圖情形。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局公布縣內口服抗病毒藥物地圖情形。（南投縣衛生局提供）

    2022/05/16 17:40

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣今日新增確診493例，累計已達3741例，如何在治療黃金期拿到口服抗病毒藥劑，也成為縣民關心的焦點，南投縣衛生局也宣布，縣內口服抗病毒藥物（Paxlovid）地圖已建置出爐，總共有60家醫療院所提供服務，有需要的民眾可多加利用。

    南投縣人口老化十分嚴重，65歲以上年齡層佔全縣人口比例約19%，更凸顯確診者投藥治療的重要性，據中央疫情指揮中心「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」的新指引，全縣13鄉鎮市目前也己完成口服抗病毒藥物配置工作，共有60家醫療院所參與，包括8家醫院、13鄉鎮市衛生所、2家核心藥局、12家衛星藥局及25家分區藥局。

    南投縣衛生局指出，確診民眾或65歲以上快篩陽性長者，可以和醫療院所醫生進行視訊診療，經醫師評估，開立口服抗病毒藥物或處方籤，由配賦醫院直接給藥或到配賦藥物的藥局領取藥物，加速給藥的便利性，把握投藥黃金期，才能降低住院及死亡率。

    南投縣醫師公會理事長洪一敬也說，據醫學研究顯示，受到新冠病毒感染在出現病徵的5天內，以及血含氧量不低於94%時，若能儘早服用抗病毒藥物，將可減少85%至89%的重症與死亡情況發生，倘若服用後出現任何不良反應，籲請立即向全國藥物不良反應通報中心提出通報。

    除此，縣內目前累積確診人數3741例，居家隔離人數1137例，今日已解除隔離532例，居家照護人數1750例，南投縣各鄉鎮確診人數即時訊息可上網（https://reurl.cc/2ZWkKO）查詢。

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    南投縣衛生局公布今日確診新增493例等相關數據，供各界參考。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局公布今日確診新增493例等相關數據，供各界參考。（南投縣衛生局提供）

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