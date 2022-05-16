魚池國中後方大火毀森林害停課 農民燒枯枝葉釀災遭判刑

魚池國中後方發生山林大火，火光熊熊，怵目驚心。（資料照，縣議員王秋淑提供）

2022/05/16 16:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年魚池國中後方森林發生大火，火勢蔓延迅速，國中為此停課1天，延燒森林面積達12.73公頃，當時該場大火是因黃姓農民在山腳下燒竹葉、雜草、枯枝引發，黃男後來則否認由他引發大火，辯稱是有人丟菸蒂在地上，未熄菸蒂燃燒枯萎的竹葉而引發火勢，惟在場目擊者和處理員警都稱黃男有告知是在燒枯枝落葉，南投地院法官將黃男以「失火燒燬他人之森林罪」，判處有期徒刑3個月，得易科罰金。

魚池國中後方的山林，屬南投林管處埔里工作站所管理的埔里事業區第73林班地，去年4月12日下午4時多突然起火燃燒，濃煙竄高遠遠就可看到，隨即火勢愈燒愈大，由於當時正值台灣乾旱時期，各地都在缺水，因此這場山林火災更讓地方緊張，而緊鄰起火森林的魚池國中除疏散放學後還在學校的師生，也在晚間宣布隔日停課一天。

南投林管處當時出動50多名森林護管員，加上消防人員，投入滅火人員力上百人，另有34架次的直升機空中滅火，火勢隔日撲滅，林管處估計延燒的森林面積達12.73公頃。

南投地院判決書指出，當時現場的黃姓農民，坦承他在山腳上燒枯枝葉和雜草，再做成堆肥要去整地，在燒的過程有一陣風吹來，把燒起來的雜草吹到竹林處而引起火災。當時也有目擊者指稱，有看到黃男在燒枯枝葉，後來發現火燒起來還跑過去要協助滅火，但火勢愈來愈大，就打電話報警。

黃男後來則只承認發生火災時他在現場，但否認是由他燒東西引起，並辯稱當時他有看到附近有菸蒂，是其他人路過隨手亂丟的，菸蒂慢慢的燃燒枯萎的竹葉，造成竹林慢慢的燒起來，他當時本來要回家，看到火燒起來，就隨便撿起一支棍子想要撲滅，後來當時風勢太大，火愈燒愈大。

南投地院法官認為，黃男向在處理員警坦承，起火原因因其失火所致，且目擊證人也說黃男常在案發地點附近點火，要把枯竹子、枯竹葉燒掉之情，可證明黃男確有在該處點火焚燒枯葉枯枝的習慣，因此該場火是黃男焚燒雜草、枯枝等物，因而不慎延燒林地，黃男所指有人丟菸蒂是卸責之詞。

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