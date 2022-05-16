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    首頁　>　南投縣

    梅雨釀災！ 翠巒部落產業道路崩塌險埋人車 驚險瞬間畫面曝光

    仁愛鄉馬力光教會至翠巒部落產業道路落石，開車民眾下車查看路況時，驚覺上方土石傾洩而下，趕緊撤離。（民眾提供）

    仁愛鄉馬力光教會至翠巒部落產業道路落石，開車民眾下車查看路況時，驚覺上方土石傾洩而下，趕緊撤離。（民眾提供）

    2022/05/16 15:57

    〔記者佟振國／南投報導〕快逃！梅雨鋒面為中部山區帶來豐沛雨量也釀成災情，南投縣仁愛鄉力行通往翠巒部落的產業道路，下午1點多嚴重崩塌，大量土石、樹木傾洩而下，瞬間吞沒道路，當時正好有民眾下車勘查路況，見狀趕緊奔逃回車上趕緊倒車撤離，才幸運逃過死劫，驚險過程也全被行車記錄器拍下，畫面怵目驚心。

    今年首波梅雨鋒面13日起影響全台天氣，中部山區已連下4天的雨，合歡山的累積雨量已破400毫米，仁愛鄉翠巒地區也破200毫米，山區道路也禁不起持續降雨傳出災情。

    今天下午1點多林姓男子開車從馬力光教會要回翠巒部落的產業道路上，發現前方有落石，正當他要下車查看路況時，發現山壁上方的土石開始崩落，驚覺大事不妙，趕緊拔腿狂奔，跑回車上馬上倒車離間，就在倒車的瞬間，大量土石、樹木即從上方傾瀉而下，還好他跑得快，才避免被土石活埋，在車上忍不住大叫緩解驚恐情緒，車上行車記錄器也錄下這驚險一瞬間。

    崩塌災害的上方就是投89線13K處，也造成土石滑動、路基塌陷，路面柔腸寸斷，仁愛分局翠巒派出所員警獲報到場拉起封鎖線，雙向暫時無法通行，至於幾乎逢雨必坍方落石的15.8K，今天持續落雨，天雨加濃霧，縣府開口契約包商人員機具也不敢貿然進行搶修，必須視明天（17日）的天氣及邊坡狀況再行搶通。

    仁愛鄉投投89線力行產業道路13K處路基塌陷，路面柔腸寸斷。（民眾提供）

    仁愛鄉投投89線力行產業道路13K處路基塌陷，路面柔腸寸斷。（民眾提供）

    仁愛分局翠巒派出所員警緊急封閉投89線13K路基崩塌處，避免民眾通行發生危險。（民眾提供）

    仁愛分局翠巒派出所員警緊急封閉投89線13K路基崩塌處，避免民眾通行發生危險。（民眾提供）

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