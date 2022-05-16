為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    南投+493 60家醫療院所可拿口服抗病毒藥物

    南投縣衛生局公布今日縣內新增確診493例及居家隔離、居家照護等相關數據情形。（圖由南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局公布今日縣內新增確診493例及居家隔離、居家照護等相關數據情形。（圖由南投縣衛生局提供）

    2022/05/16 14:59

    〔記者謝介裕／南投報導〕隨著疫情急速升溫，南投縣今日新增確診493例，累計已達3741例，如何在治療黃金期拿到口服抗病毒良方妙藥?也成為縣民關心的焦點，南投縣衛生局也宣布，縣內口服抗病毒藥物（Paxlovid）地圖已建置出爐，共有60家醫療院所提供此服務，有需要的民眾可多加利用。

    南投縣人口老化問題十分嚴重，65歲以上年齡層佔全縣人口比例約19%，更凸顯確診者投藥治療的重要性，據中央疫情指揮中心「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」的新指引，全縣13鄉鎮市目前也已完成口服抗病毒藥物（Paxlovid）配置工作，共有60家醫療院所參與，包括8家醫院、13鄉鎮市衛生所、2家核心藥局、12家衛星藥局及25家分區藥局。

    南投縣衛生局說，確診民眾或65歲以上快篩陽性長者，可以和醫療院所醫生進行視訊診療，經醫師評估，開立口服抗病毒藥物或處方籤，由配賦醫院直接給藥或到配賦藥物的藥局領取藥物，加速給藥的便利性，把握投藥黃金期，才能降低住院及死亡率。

    南投縣醫師公會理事長洪一敬進一步表示，據醫學研究顯示，受到新冠病毒感染在出現病徵的5天內，以及血含氧量不低於94%時，若能儘早服用抗病毒藥物，將可減少85%至89%的重症與死亡悲劇發生，口服抗病毒藥物每劑由2片（Nirmatrelvir）粉紅藥片及1片（Ritonavir）白色藥片組成的，5天內每天早晚須服用1次，每次都要完整服用3片藥片，倘若服用後出現任何不良反應，籲請立即向全國藥物不良反應通報中心提出通報。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    南投縣衛生局公布縣內醫療院所口服抗病毒藥物配置情形。（圖由南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局公布縣內醫療院所口服抗病毒藥物配置情形。（圖由南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局公布縣內口服抗病毒藥物地圖供各界參考。（圖由南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局公布縣內口服抗病毒藥物地圖供各界參考。（圖由南投縣衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹市+832！ 79人住院、7060人居家照護
    2022/05/16 14:37

    竹市+832！ 79人住院、7060人居家照護
    健康網》何時該幫孩子用退燒塞劑？ 醫教5大發燒處理原則
    2022/05/16 14:33

    健康網》何時該幫孩子用退燒塞劑？ 醫教5大發燒處理原則

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    中重症+148！ 20多歲男未打疫苗發病約1週死亡
    2022/05/16 14:23

    中重症+148！ 20多歲男未打疫苗發病約1週死亡
    本土病例又下降+6萬1697、死亡+29 境外移入+57
    2022/05/16 14:12

    本土病例又下降+6萬1697、死亡+29 境外移入+57

    發燒、久咳不癒當心淋巴癌找上門！
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播