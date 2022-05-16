南投+493 60家醫療院所可拿口服抗病毒藥物

南投縣衛生局公布今日縣內新增確診493例及居家隔離、居家照護等相關數據情形。（圖由南投縣衛生局提供）

2022/05/16 14:59

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著疫情急速升溫，南投縣今日新增確診493例，累計已達3741例，如何在治療黃金期拿到口服抗病毒良方妙藥?也成為縣民關心的焦點，南投縣衛生局也宣布，縣內口服抗病毒藥物（Paxlovid）地圖已建置出爐，共有60家醫療院所提供此服務，有需要的民眾可多加利用。

南投縣人口老化問題十分嚴重，65歲以上年齡層佔全縣人口比例約19%，更凸顯確診者投藥治療的重要性，據中央疫情指揮中心「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」的新指引，全縣13鄉鎮市目前也已完成口服抗病毒藥物（Paxlovid）配置工作，共有60家醫療院所參與，包括8家醫院、13鄉鎮市衛生所、2家核心藥局、12家衛星藥局及25家分區藥局。

南投縣衛生局說，確診民眾或65歲以上快篩陽性長者，可以和醫療院所醫生進行視訊診療，經醫師評估，開立口服抗病毒藥物或處方籤，由配賦醫院直接給藥或到配賦藥物的藥局領取藥物，加速給藥的便利性，把握投藥黃金期，才能降低住院及死亡率。

南投縣醫師公會理事長洪一敬進一步表示，據醫學研究顯示，受到新冠病毒感染在出現病徵的5天內，以及血含氧量不低於94%時，若能儘早服用抗病毒藥物，將可減少85%至89%的重症與死亡悲劇發生，口服抗病毒藥物每劑由2片（Nirmatrelvir）粉紅藥片及1片（Ritonavir）白色藥片組成的，5天內每天早晚須服用1次，每次都要完整服用3片藥片，倘若服用後出現任何不良反應，籲請立即向全國藥物不良反應通報中心提出通報。

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南投縣衛生局公布縣內醫療院所口服抗病毒藥物配置情形。（圖由南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局公布縣內口服抗病毒藥物地圖供各界參考。（圖由南投縣衛生局提供）

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