疫情再度重創國旅 南投觀光業陳情盼政府續紓困再振興
〔記者佟振國／南投報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續攀升，先前好不容易站起來的國旅市場再被打趴，中華民國溫泉觀光協會、南投縣旅館公會理事長李吉田今天則是向中央陳情，呼籲政府現階段應對觀光產業加強紓困，包括紓困貸款展延、補貼營運負擔與員工薪資、相關稅賦減免及快篩試劑穩定供需，先解業者燃眉之急，待疫情趨緩再來擴大振興方案。
國內武肺確診人數昨天單日逾6萬人，隨著疫情持續升溫，好不容易復甦的觀光產業又受衝擊，中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌今天均向交通部觀光局陳情，盼政府重視業者困境。
李吉田指出，去年防疫政策是清零，在疫情受控制下，國旅能逐步復甦，但今年Omicron變種病毒來勢洶洶，防疫政策轉而與病毒共存雖立意良善，但仍有一大段的陣痛期要撐過去，以往3至5月春旅季的非假日是銀髮長輩、學校、公司行號等團體出遊旺季，現在幾乎快退光，假日的散客也銳減，包括溫泉區、觀光遊樂園、旅館民宿及其他相關觀光產業，都經營得非常辛苦。
也有業者坦言目前是腹背受敵，除了疫情影響收入，政府各項稅賦包括營所稅、房屋稅、綜所稅開徵，以及去年紓困貸款補助政策也將到期，業者面臨償還巨額本金及利息困境，在收入減少且不裁員的情形下，人事成本已壓得業者喘不過氣。
李吉田表示，政府應重視產業的紓困需求，由交通部觀光局向銀行爭取紓困貸款本金展延償還期限及利息補貼，尤其去年實施3級警戒時，業者不能營業於法有據，政府還提供員工薪資補貼，如今疫情比去年嚴重多倍，業者卻得自顧員工生計，建議政府補貼觀光產業營運負擔，以及相關稅賦包括溫泉取用費、房屋稅、地價稅及向政府承租土地租金等減免或展延，也建議中央儘速開放觀光產業專案造冊快篩試劑購買，供員工定期篩檢，確保旅客及員工健康安全。
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