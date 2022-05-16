疫情再度重創國旅 南投觀光業陳情盼政府續紓困再振興

疫情再度衝擊觀光產業，目前全台溫泉區、遊樂園、飯店旅宿及其他相關行業都面臨遊客銳減困境。（記者佟振國攝）

2022/05/16 13:57

〔記者佟振國／南投報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續攀升，先前好不容易站起來的國旅市場再被打趴，中華民國溫泉觀光協會、南投縣旅館公會理事長李吉田今天則是向中央陳情，呼籲政府現階段應對觀光產業加強紓困，包括紓困貸款展延、補貼營運負擔與員工薪資、相關稅賦減免及快篩試劑穩定供需，先解業者燃眉之急，待疫情趨緩再來擴大振興方案。

國內武肺確診人數昨天單日逾6萬人，隨著疫情持續升溫，好不容易復甦的觀光產業又受衝擊，中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌今天均向交通部觀光局陳情，盼政府重視業者困境。

李吉田指出，去年防疫政策是清零，在疫情受控制下，國旅能逐步復甦，但今年Omicron變種病毒來勢洶洶，防疫政策轉而與病毒共存雖立意良善，但仍有一大段的陣痛期要撐過去，以往3至5月春旅季的非假日是銀髮長輩、學校、公司行號等團體出遊旺季，現在幾乎快退光，假日的散客也銳減，包括溫泉區、觀光遊樂園、旅館民宿及其他相關觀光產業，都經營得非常辛苦。

也有業者坦言目前是腹背受敵，除了疫情影響收入，政府各項稅賦包括營所稅、房屋稅、綜所稅開徵，以及去年紓困貸款補助政策也將到期，業者面臨償還巨額本金及利息困境，在收入減少且不裁員的情形下，人事成本已壓得業者喘不過氣。

李吉田表示，政府應重視產業的紓困需求，由交通部觀光局向銀行爭取紓困貸款本金展延償還期限及利息補貼，尤其去年實施3級警戒時，業者不能營業於法有據，政府還提供員工薪資補貼，如今疫情比去年嚴重多倍，業者卻得自顧員工生計，建議政府補貼觀光產業營運負擔，以及相關稅賦包括溫泉取用費、房屋稅、地價稅及向政府承租土地租金等減免或展延，也建議中央儘速開放觀光產業專案造冊快篩試劑購買，供員工定期篩檢，確保旅客及員工健康安全。

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中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田今天以書面向交通部觀光局陳情，盼中央持續協助觀光業者紓困，待疫情趨緩再擴大振興方案。（資料照）

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