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    首頁　>　南投縣

    2公尺壯碩黑眉錦蛇躲學校廁所 老師用3簡單工具送走「意外訪客」

    黑眉錦蛇是第三類保育野生動物，無毒性，身體呈橄欖黃色，中段黑斑呈十字型，後段有兩條黃色縱紋。（廖老荷老師提供）

    黑眉錦蛇是第三類保育野生動物，無毒性，身體呈橄欖黃色，中段黑斑呈十字型，後段有兩條黃色縱紋。（廖老荷老師提供）

    2022/05/16 12:18

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕最近天氣不穩定，蛇類覓食躲雨趴趴走，有一條長約2公尺壯碩的黑眉錦蛇，不守防疫規定闖入南投縣草屯鎮僑光國小校園，還躲到學童用的廁所，學生進廁所發現大受驚嚇緊報告對生物有研究興趣的廖長荷老師，廖長荷知道是無毒性的黑眉錦蛇，屬三級保育類野生動物，為怕傷到牠，不敢使用捕蛇夾，改拿出掃把和撈魚網將蛇掃進撈魚網，再放入塑膠製垃圾桶，最後再帶出校園讓牠自己回家。

    這條壯碩的黑眉錦蛇，前幾天被僑光國小笑稱是「不遵守防疫規定的訪客」，自己偷偷進校園，且躲到學童使用的1間廁所，蜷曲身體窩在蹲式馬桶前方的小小空間，學生進廁所發現有一捆粗粗的東西，本以為是有人把一捆水管放進廁所，但趨前探看才發現是一條體型不小的蛇，嚇得拔腿就跑，直奔辦公室報告老師「廁所有蛇」。

    對生物很有研究興趣，近幾個月也協助捕捉移除海蟾蜍的廖長荷老師，接獲學生通報後先到廁所查看蛇的種類和大小，再決除蛇的方法，經現勘後發現意外訪客是被列三級保育類野生動物的「黑眉錦蛇」，屬沒有毒性的大型蛇類，不會主動攻擊人類，確定蛇的種類和特性後，決定自己來捕蛇。

    廖長荷表示，雖知道可使用捕蛇夾，但該夾常會傷到蛇的身體，曾看過捕蛇專家用畚斗、掃把來捕蛇，因此參考其方法，拿出掃把、撈魚網和一個大水桶，用掃把將這條長約兩公尺的黑眉錦蛇趕入魚網中，再快動作地將牠裝進垃圾桶中，捕蛇過程很快速，這條蛇也很配合，沒有用力掙扎。

    廖長荷說，這次學校廁所躲進黑眉錦蛇，從學生發現、通報到把牠趕進桶子裡、帶出校外讓牠自己回家，整個過程對學生是一次很好的環境教育，讓學生知道這條蛇是誤闖人類的處所，大多數的蛇不會主動攻擊人，生態地位重要，因此盡可能不要傷害牠，看到蛇可請捕蛇專業人士來將牠們移走，回歸屬於牠們的山林。

    天氣不穩定蛇類趴趴走覓食或躲雨，闖進南投縣草屯鎮僑光國小的廁所裡，蜷曲在蹲式馬桶前方的小小空間裡。（廖長荷老師提供）

    天氣不穩定蛇類趴趴走覓食或躲雨，闖進南投縣草屯鎮僑光國小的廁所裡，蜷曲在蹲式馬桶前方的小小空間裡。（廖長荷老師提供）

    廖長荷老師確定廁所裡的蛇是無毒的黑眉錦蛇，即用掃把、撈魚網加大塑膠垃圾桶來捕蛇。（廖長荷老師提供）

    廖長荷老師確定廁所裡的蛇是無毒的黑眉錦蛇，即用掃把、撈魚網加大塑膠垃圾桶來捕蛇。（廖長荷老師提供）

    掃把、撈魚網就把長得壯碩的黑眉錦蛇趕進網裡，再倒進大型的垃圾桶內。（廖長荷老師提供）

    掃把、撈魚網就把長得壯碩的黑眉錦蛇趕進網裡，再倒進大型的垃圾桶內。（廖長荷老師提供）

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