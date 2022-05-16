梅雨造成落石、樹倒狀況連連 南投新中橫公路恢復通車

南投市福崗路及彰南路交叉路口的交通號誌因雨故障，警方派員在現場維護交通秩序。（記者謝介裕攝）

2022/05/16 11:29

〔記者謝介裕／南投報導〕受梅雨鋒面滯留影響，南投縣連日籠罩在陰雨綿綿之中，今日南投市聯繫國道3號南投交流道與南崗工業區的福崗路及彰南路的交通號誌，也突然發生故障，造成交通秩序一度大亂，幸南投分局接獲通報，火速派員一邊指揮交通、一邊搶修號誌相關設施，才讓交通恢復平順，也順勢化解民怨。

而信義鄉山區也因雨狀況連連，14日雙龍村光復巷53號前變電箱疑被閃電打到冒煙，造成雙龍村短暫停電，警方通報台電公司前往處理後才恢復供電。

昨晚雨勢仍未停歇，玉山國家公園、東埔溫泉區等景點對外要道台21線新中橫公路沿線落石不斷，其中，晚間7點多台21線98.5公里處有巨樹倒塌，橫阻南北雙向車道，久美及和社派出所立即派員前往現場進行交管，避免人車發生危險，並通報公路總局信義工務段前來清除倒塌路樹及落石，新中橫公路才於晚間8點半全線恢復通車。

南投縣警察局信義分局長洪秋賢說，連日梅雨的確造成信義山區部落停電及新中橫公路落石、路樹倒塌等事故，所幸在警方及工務、台電等相關單位互助合作及積極應變下，才能將各種狀況迅速排除，加上南投縣也在中央氣象局發布豪大雨特報的縣市行列之中，呼籲用路人務必減速慢行，以確保安全。

南投市福崗路及彰南路交叉路口的交通號誌因雨故障，警方派員在現場維護交通秩序。（記者謝介裕攝）

南投縣信義鄉新中横公路因雨落石不斷，警方漏夜派員清除落石情形。（信義警分局提供）

南投縣信義鄉新中横公路因雨造成巨樹倒塌，一度造成交通受阻情形。（信義警分局提供）

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