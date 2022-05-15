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    首頁　>　南投縣

    南投+466！老人確診已213例 7中重症6人未打或沒打足疫苗

    南投老人確診213例，中重症患者7人，年齡在60至90多歲，其中僅1人打滿3劑，其餘6人沒打或沒打足，衛生局呼籲儘速接種，並將加開假日接種站。（記者劉濱銓攝）

    南投老人確診213例，中重症患者7人，年齡在60至90多歲，其中僅1人打滿3劑，其餘6人沒打或沒打足，衛生局呼籲儘速接種，並將加開假日接種站。（記者劉濱銓攝）

    2022/05/15 18:15

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣今確診新增466例，今年累計3289人染疫，縣內65歲以上老人確診已213例，中、重症患者有7人，年齡在60至90多歲，其中僅1人打滿3劑疫苗，其餘2人沒打、4人沒打足，南投縣衛生局表示，16日起65歲以上等3族群可打第2次追加劑，21日在4大市鎮也將加開假日接種站，呼籲民眾踴躍施打。

    衛生局說，南投住院中、重症原本有4例，年齡在60至80歲，今增加3例中、重症，年齡在75至90多歲，絕大多數都是疫苗未打足，7人中僅1人打滿3劑，其他有2人沒打，3人只打1劑，1人打2劑。

    另外，日前才有高血壓、心臟病史的67歲老婦，送醫急診不治，PCR採檢才知陽性確診，經查未接種疫苗，顯見若未打滿3劑，且有慢性病者，中重症、住院及死亡機率較高。

    目前65歲以上確診已213例，南投市47例最多，草屯鎮44例、埔里鎮42例、名間鄉19例、竹山鎮17例、仁愛鄉9例、信義鄉7例、鹿谷鄉7例、國姓鄉8例，水里鄉5例、中寮鄉2例、集集鎮1例，其中打3劑151例佔70％，未接種25例佔11％，2劑21例佔9％，1劑16例佔7.5％。

    另外，16日起65歲以上老人、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可接種第2次追加劑，但需與前一劑間隔5個月，本月21日在南投市、草屯、埔里、竹山4大市鎮也會加開假日接種站，呼籲民眾踴躍施打。

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    南投縣老人確診已213例，本月21日加開假日接種站，衛生局呼籲老人儘速接種。（南投縣政府提供）

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    南投新增確診466例，今年累計3289人染疫，其中老人確診213例。（南投縣政府提供）

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